الثلاثاء 20 يناير 2026
الترفيه

"أسبوع دبي للموضة" يعلن برنامجه لنسخة خريف وشتاء 2026

أسبوع دبي للموضة يعلن برنامجه لنسخة خريف وشتاء 2026
19 يناير 2026 12:46

أعلن أسبوع دبي للموضة، اليوم، عن برنامجه الأولي لفعاليات نسخة خريف وشتاء 2026 - 2027، التي تُقام في حي دبي للتصميم خلال الفترة من الأول حتى السادس من فبراير المقبل، وذلك ضمن دوره في افتتاح موسم عروض الأزياء العالمية وتعزيز حضور دبي على خريطة الموضة الدولية.

ويقدّم الأسبوع أولى عروض مجموعات خريف وشتاء 2026-2027 على المستوى العالمي، مواصلاً ترسيخ مكانته منصةً دوليةً للابتكار والإبداع والحوار الثقافي في قطاع الأزياء.

وتفتتح دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "ألبرتا فيرّيتي" فعاليات الموسم بعرضها الكامل الأول من نوعه في المنطقة لمجموعة خريف وشتاء 2026.

وتوفّر النسخة المرتقبة منصة لعرض إبداعات نخبة من المصممين والعلامات من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب برنامج متكامل يشمل عروض أزياء حصرية وفعاليات إطلاق مجموعات ولقاءات مهنية تجمع المصممين مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع.

ويُنظَّم أسبوع دبي للموضة من قبل حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع التابعة لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، بهدف دعم وتمكين المصممين وتسريع نموهم على الساحة العالمية.

وتشهد نسخة خريف وشتاء 2026 – 2027 مشاركة عدد من العلامات الأعضاء الدائمين في لجنة أسبوع دبي للموضة، إلى جانب علامات ومواهب جديدة من عدة دول.

وقالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، إن أسبوع دبي للموضة يعكس مكانة الحي منصةً عالميةً لتحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس، مؤكدة أن النسخة المقبلة تبني على نجاحات الدورات السابقة وتعزز التواصل بين المصممين وجهات البيع بالتجزئة، بما يتيح فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، أوضح محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي، أن توقيت تقديم العروض أصبح عنصراً مؤثراً في صناعة الموضة العالمية، مشيراً إلى أن أسبوع دبي للموضة يسهم في تعزيز الحوار العالمي وتحقيق نتائج تجارية أفضل للمصممين، وترسيخ دور دبي منصةً لانطلاق المواهب الإبداعية إلى الأسواق الدولية.

ويستقطب برنامج الجهات الراغبة بالشراء في النسخة المرتقبة مجموعة من أبرز منصات ومتاجر الأزياء العالمية، بهدف دعم العلامات الناشئة والنامية ذات الإمكانات الدولية، وتعزيز مكانة أسبوع دبي للموضة منصةً استراتيجية لاكتشاف الجيل الجديد من علامات الأزياء.

وتُتاح طلبات الاعتماد المسبق للمشاركة في نسخة خريف وشتاء 2026-2027 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لأسبوع دبي للموضة.
 

المصدر: وام
أسبوع دبي للموضة
الموضة
دبي
الموضة العالمية
