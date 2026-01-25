«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي

أكدت شركة التكنولوجيا الأميركية «آبل» التزامها بعدم استخدام بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن خدمتها الجديدة «كريتور ستوديو» المنافسة لـ«أدوبي».

وأوضح برنت تشيو واتسون، مدير تسويق التطبيقات، أن المحتوى الذي يُنشأ عبر المنصة غير قابل للاستخدام في عمليات التدريب، مشيراً إلى أن الشركة تعتمد على نماذج «أوبن أيه آي» لإنتاج صور الذكاء الاصطناعي في برنامج «كينوت»، مع إعطاء الأولوية التامة لحماية خصوصية المستخدمين.

وأضاف واتسون أن «آبل» اختارت النماذج الأنسب لكل مهمة من دون منح المستخدمين خيار التبديل بينها، فيما أكد بوب بورشرز، مسؤول تسويق المنتجات، أن هدف الشركة هو تعزيز الإبداع وليس استبداله، وأن جميع حقوق المحتوى تعود بالكامل للمستخدمين ويمكنهم التصرف فيه بحرية.