الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي

«آبل» تتعهد بحماية بيانات المبدعين من تدريب الذكاء الاصطناعي
25 يناير 2026 20:40

أكدت شركة التكنولوجيا الأميركية «آبل» التزامها بعدم استخدام بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن خدمتها الجديدة «كريتور ستوديو» المنافسة لـ«أدوبي».
وأوضح برنت تشيو واتسون، مدير تسويق التطبيقات، أن المحتوى الذي يُنشأ عبر المنصة غير قابل للاستخدام في عمليات التدريب، مشيراً إلى أن الشركة تعتمد على نماذج «أوبن أيه آي» لإنتاج صور الذكاء الاصطناعي في برنامج «كينوت»، مع إعطاء الأولوية التامة لحماية خصوصية المستخدمين.
وأضاف واتسون أن «آبل» اختارت النماذج الأنسب لكل مهمة من دون منح المستخدمين خيار التبديل بينها، فيما أكد بوب بورشرز، مسؤول تسويق المنتجات، أن هدف الشركة هو تعزيز الإبداع وليس استبداله، وأن جميع حقوق المحتوى تعود بالكامل للمستخدمين ويمكنهم التصرف فيه بحرية.

 

المصدر: وام
آبل
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
الدكتورة فاطمة طاهر تدير الندوة
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل «المنتدى الشبابي» بدور الشباب في التنمية الثقافية
اليوم 12:35
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اقتصاد
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اليوم 12:24
1.1 تريليون درهم أصول "مبادلة"
اقتصاد
مبادلة تبيع حصتها في شركة «أركاديا لمنتجات العناية الصحية»
اليوم 12:14
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
علوم الدار
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
اليوم 12:04
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
الرياضة
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
اليوم 11:54
