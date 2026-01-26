الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
زينة مكي تخوض السباق الرمضاني بـ«ممكن»

زينة مكي تخوض السباق الرمضاني بـ«ممكن»
26 يناير 2026 16:03

محمد قناوي (القاهرة)
تشارك الممثلة زينة مكي في سباق الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «ممكن»، بطولة نادين نسيب نجيم، ظافر العابدين، رودريغ سليمان، ملاك كنعان، وروان مجر، وهو من إخراج أمين درّة. وأوضحت زينة أن أحداث المسلسل تدور في إطار درامي رومانسي مشوّق، تتداخل فيه القصص ضمن تركيبة درامية مختلفة ومليئة بالمفاجآت، لافتة إلى وجود حالة واضحة من الانسجام بين فريق العمل، ما يمنح المسلسل طابعاً مميزاً يختلف عن الأعمال السائدة. وأضافت أن الشخصية التي تقدّمها تحمل ملامح جديدة وتختلف كلياً عن أدوارها السابقة، مشيرة إلى أن النص كُتب بأسلوب جذّاب ومتدرج، إلى جانب رؤية إخراجية متميزة. وأكدت أن مسلسل «ممكن» يُعد محطة خاصة في مسيرتها الفنية مع نادين نسيب نجيم، موضحة أن العمل يجمعهما بروح مختلفة وفي أجواء يسودها الحماس. وشددت زينة على عمق الصداقة التي تجمعها بنادين منذ سنوات طويلة، موضحة أن معرفتهما التي تمتد لأكثر من عقد من الزمن، إلى جانب تعاونهما الفني المتكرر، جعلت العمل بينهما أكثر سلاسة ومتعة. وأعربت عن سعادتها الكبيرة بتعاونها الأول مع ظافر العابدين، معتبرة نفسها محظوظة بالعمل ضمن هذا الفريق. وعن تجربتها الدرامية الأخيرة في مسلسل «آسر»، أوضحت زينة أن هذا العمل شكّل منعطفاً مهماً في مسيرتها الفنية، ودفعها إلى وضع خطة جديدة لاختياراتها المقبلة، مع رغبتها في تقديم أعمال لبنانية أكثر قرباً من البيئة المحلية. وتستعد زينة مكي للوقوف على خشبة المسرح، من خلال بطولة مسرحية «كذبة صينية»، تأليف وإخراج زياد نجار ووليد عراقجي.

الدراما الرمضانية
الدراما المصرية
