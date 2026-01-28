الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الترفيه

«ليالي رمضان» تعود إلى «ليالي السعديات»

«ليالي رمضان» تعود إلى «ليالي السعديات»
28 يناير 2026 13:44

أبوظبي (الاتحاد)
تعود سلسلة «ليالي رمضان» إلى «ليالي السعديات» 2026، لتقدم في نسختها الثانية أمسياتٍ راقية تحت سماء جزيرة السعديات، وسط أجواء تمزج بين جوهر الشهر الفضيل وجاذبية الفعاليات المسائية في الهواء الطلق. تأتي «ليالي رمضان» تحت رعاية «حياكم في أبوظبي»، وذلك عقب النجاح اللافت للنسخة الثالثة من المهرجان الموسيقي العالمي «ليالي السعديات»، الذي يختتم في 15 فبراير. ومع حلول شهر رمضان المبارك، تحتفي «ليالي رمضان» بقيم التواصل والألفة، من خلال موسم حافل بالثقافة والترفيه. وتواصل الفعالية ترسيخ مكانة أبوظبي، باعتبارها وجهةً تحتفي بالثقافة وكرم الضيافة الإماراتية والتجارب الموسمية الفريدة.
تقام سلسلة «ليالي رمضان» يومياً على امتداد الشهر الفضيل، من الساعة 9:00 مساءً، وحتى 3:00 بعد منتصف الليل، حيث ترحب بالضيوف من العائلات والأصدقاء للاستمتاع بأمسياتٍ هادئة ودافئة، تجمع بين الأجواء الراقية والتقاليد الأصيلة.وتترافق أمسيات «ليالي رمضان» مع عروض ترفيهية حيّة يومياً، ما يضفي أجواءً موسيقية هادئة على هذه الجلسات الرمضانية، في حين تشهد عطلات نهاية الأسبوع إقامة فعاليات ثقافية مستوحاة من التراث الإماراتي، تتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بالتقاليد المحلية على مدار الشهر.

