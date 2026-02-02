الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

حديقة أم الإمارات تستضيف فعالية "ذا كوف هاوس"

حديقة أم الإمارات تستضيف فعالية "ذا كوف هاوس"
2 فبراير 2026 14:11

تستضيف حديقة أم الإمارات فعالية "ذا كوف هاوس" في دورتها الثانية خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري، حيث تُقدم تجربة جديدة مستوحاة من عالم العجائب، تجمع بين الإبداع والتفاعل والاكتشاف في أجواء عائلية ومجتمعية.

وتركّز نسخة هذا العام على التجارب المشتركة التي تعزّز التواصل الثقافي والترابط الأسري، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية المصممة لتناسب الزوار من مختلف الفئات العمرية، بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة.

 

وتقدّم الفعالية بيئة مستوحاة من عوالم خيالية وقصص الطفولة، تشمل ديكورات مصممة بعناية، وتصاميم إبداعية، وتجارب تفاعلية مدعومة بإضاءة مصممة بعناية، وتم تصميم الحدث ليُلائم العائلات والشباب على حد سواء.

 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة

ويضم "ذا كوف هاوس" أكثر من 80 عارضاً من مجالات الأزياء، والجمال، والمأكولات والمشروبات، مع مشاركة مجموعة من رواد الأعمال المحليين والعلامات التجارية المحلية من جنسيات متنوعة.

 

كما يشمل ورش عمل فنية عملية بإشراف "خزف للفنون الجميلة"، المتخصصة في فنون السيراميك والفخار، بجانب أنشطة ترفيهية تفاعلية مثل ألعاب الفيديو التي تضيف بُعداً تفاعلياً على مدار أيام الفعالية.
وإلى جانب فعاليات "ذا كوف هاوس"، تواصل حديقة أم الإمارات تقديم برنامجها الشتوي المتنوع، بما يعزز مكانتها وجهة مجتمعية رائدة مناسبة للعائلات في أبوظبي، ويشمل ذلك "سوق الحديقة" الذي يُقام أيام الجمعة والسبت من الساعة 4:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، متضمناً عروضاً ترفيهية حية وتجارب عائلية.
كما تستمر عروض "سينما الحديقة" أيام الجمعة والسبت مع مجموعة مختارة من أفلام العائلة والمغامرات، إلى جانب فعاليات "سينما الأحد" التي تُقام في الساعة 6:00 مساءً بالتعاون مع "إيمج نيشن".

 

المصدر: وام
حديقة أم الإمارات
الإمارات
آخر الأخبار
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اقتصاد
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اليوم 12:25
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©