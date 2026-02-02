حديقة أم الإمارات تستضيف فعالية "ذا كوف هاوس"

تستضيف حديقة أم الإمارات فعالية "ذا كوف هاوس" في دورتها الثانية خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري، حيث تُقدم تجربة جديدة مستوحاة من عالم العجائب، تجمع بين الإبداع والتفاعل والاكتشاف في أجواء عائلية ومجتمعية.

وتركّز نسخة هذا العام على التجارب المشتركة التي تعزّز التواصل الثقافي والترابط الأسري، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية المصممة لتناسب الزوار من مختلف الفئات العمرية، بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة.

وتقدّم الفعالية بيئة مستوحاة من عوالم خيالية وقصص الطفولة، تشمل ديكورات مصممة بعناية، وتصاميم إبداعية، وتجارب تفاعلية مدعومة بإضاءة مصممة بعناية، وتم تصميم الحدث ليُلائم العائلات والشباب على حد سواء.

ويضم "ذا كوف هاوس" أكثر من 80 عارضاً من مجالات الأزياء، والجمال، والمأكولات والمشروبات، مع مشاركة مجموعة من رواد الأعمال المحليين والعلامات التجارية المحلية من جنسيات متنوعة.

كما يشمل ورش عمل فنية عملية بإشراف "خزف للفنون الجميلة"، المتخصصة في فنون السيراميك والفخار، بجانب أنشطة ترفيهية تفاعلية مثل ألعاب الفيديو التي تضيف بُعداً تفاعلياً على مدار أيام الفعالية.

وإلى جانب فعاليات "ذا كوف هاوس"، تواصل حديقة أم الإمارات تقديم برنامجها الشتوي المتنوع، بما يعزز مكانتها وجهة مجتمعية رائدة مناسبة للعائلات في أبوظبي، ويشمل ذلك "سوق الحديقة" الذي يُقام أيام الجمعة والسبت من الساعة 4:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، متضمناً عروضاً ترفيهية حية وتجارب عائلية.

كما تستمر عروض "سينما الحديقة" أيام الجمعة والسبت مع مجموعة مختارة من أفلام العائلة والمغامرات، إلى جانب فعاليات "سينما الأحد" التي تُقام في الساعة 6:00 مساءً بالتعاون مع "إيمج نيشن".