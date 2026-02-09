أوروبا تمنع المحلات من إتلاف ملابس جديدة لم تبع

قرر الاتحاد الأوروبي منع إتلاف الملابس وإكسسوارات الزينة والأحذية التي لم تبع على شركات محددة، وذلك في إطار جهوده للحد من نفايات المنسوجاتوانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن الحظر سيطبق على الشركات الكبرى اعتبارا من 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر توسيع نطاق التزامات الإبلاغ الحالية المفروضة على الشركات الكبرى بشأن الملابس التي لم يتم بيعها والتي يتم التخلص منها كنفايات، لتشمل الشركات المتوسطة بحلول عام 2030.

ويتم سنويا إتلاف ما يتراوح بين 4% إلى 9% من الملابس التي لم تبع في أوروبا، مما يتسبب في انبعاث نحو 5,6 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون.