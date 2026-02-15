«أولاد الراعي» يُعيد نرمين الفقي إلى دراما رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

بعد غياب عامين، تشارك الممثلة نرمين الفقي في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل «أولاد الراعي»، يشارك في بطولته ماجد المصري، خالد الصاوي، وأمل بشوشة، وهو من تأليف ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

وتجسِّد نرمين في العمل شخصية زوجة خالد الصاوي، وهي امرأة قوية وصارمة، تتميز بمعايير عالية في التعامل، ولا تتساهل مع من حولها، ما يجعل شخصيتها محوراً للصراعات داخل الأسرة.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة من 3 أشقاء تمكنوا من بناء إمبراطوريتهم وسط صراعات داخلية متشابكة وتهديدات خارجية، ويجمع العمل بين التشويق والدراما الاجتماعية بأسلوب يركز على تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية.

وتنتظر نرمين الفقي عرض مسلسل «فوبيا»، تشاركها فيه البطولة رانيا يوسف، وسوسن بدر، من تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتجسد فيه شخصية صاحبة أحد أشهر مراكز التجميل، التي تواجه صراعات نفسية عميقة نتيجة الصدمات التي تعرضت لها في طفولتها. ويقدم المسلسل المكوَّن من 15 حلقة، رؤية درامية نفسية حول تأثير الصدمات على حياة الإنسان.