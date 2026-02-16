عصابة تخطئ هدفها وتخطف عجوزا

وجّهت الشرطة الأسترالية، اليوم الاثنين، نداء عاجلا وصفته بأنه "طلب غريب جدا" إلى خاطفي رجل ثمانيني، ناشدتهم فيه الإفراج عنه نظرا إلى أنه ليس الشخص الذي كانوا يسعون إليه.

وفي التفاصيل أن الشرطة تبلغت، الجمعة، أن ثلاثة أشخاص اختطفوا كريس باغساريان من منزله في نورث رايد الواقعة في ضواحي مدينة سيدني الشمالية.

وقال أندرو ماركس قائد فرقة مكافحة السرقات والجرائم للصحافيين، اليوم الاثنين "أنا متأكد تماما من أن الخاطفين استهدفوا الشخص الخطأ".

وأوضح بيان لمحطة التلفزيون العامة "إيه بي سي" أن الجناة كانوا ينوون اختطاف شخص على صلة بشبكة إجرامية في غرب سيدني، لكنّ الرجل الذي اختطفوه فعليا "ليس ضالعا في أي نشاط إجرامي".

وأضاف "لم تكن من عمليات الخطف العشوائية، بل كان الخاطفون ينوون اختطاف شخص معين، لكنهم استهدفوا خطأ شخصا آخر".

وناشد ماركس، المجرمين إطلاق سراح المخطوف في أسرع وقت ممكن، معترفا بأن طلبه منهم "غريب جدا".

وأفادت الشرطة بأن الضحية كان يرتدي عند اختطافه ملابس نوم، وهو يحتاج إلى رعاية طبية يومية.

وأكد ماركس أن "لا خوف على الآباء أو الأجداد الكبار السن" رغم خطأ الخاطفين المقلق.