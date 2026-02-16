رحيل الممثل الأميركي روبرت دوفال عن 95 عاما

توفي الممثل الأميركي روبرت دوفال، الحائز جائزة أوسكار لأفضل ممثل، عن عمر يناهز 95 عاما، حسبما أعلنت زوجته اليوم الاثنين.

وقالت لوتشانا دوفال في بيان "بالأمس، ودّعنا زوجي الحبيب، وصديقي العزيز، وأحد أعظم ممثلي عصرنا. رحل بوب بسلام في منزله" بمدينة ميدلبورج في ولاية فرجينيا.

كان دوفال صريحا في كلامه، غزير الإنتاج، وبعيدا عن الأضواء. فاز بجائزة أوسكار لأفضل ممثل، ورُشِّح لها ست مرات.

على مدار مسيرته الفنية، التي امتدت لستة عقود، تألق في أدوار بطولة وأخرى ثانوية، وأصبح في النهاية مخرجا.

وقالت لوتشانا دوفال "بالنسبة للعالم، كان ممثلا حائزا على جائزة أوسكار، ومخرجا وروائيا. أما بالنسبة لي، فقد كان ببساطة كل شيء. لم يكن شغفه بفنه يضاهيه إلا حبه العميق للشخصيات، ولتناول الطعام الشهي والجلوس مع الأصدقاء".

حاز دوفال جائزة أوسكار عام 1983 عن دوره كمغنٍّ ريفي. كما فاز بأربع جوائز "جولدن جلوب".

لكن من أبرز الأدوار التي لعبها شخصية توم هايغن مستشار المافيا الهادئ والوفي، في أول جزءين من سلسلة "العراب" وشخصية الكولونيل وليام كيلغور في فيلم فرانسيس فورد كوبولا عن حرب فيتنام عام 1979.

ورُشّح دوفال عن هذا الفيلم بجائزة أوسكار وبات نجما لامعا بعد سنوات من أداء أدوار ثانوية.

ووصفت الناقدة السينمائية إيلين مانشيني، دوفال ذات مرة بأنه "الممثل الأكثر كفاءة من الناحية الفنية، والأكثر تنوعا وإقناعا على الشاشة في الولايات المتحدة".