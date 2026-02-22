"ناسا" تعلن تأجيل أول مهمة مأهولة إلى القمر

أعلنت الوكالة الوطنية للفضاء والطيران (ناسا) تأجيل أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972، بعدما اضطرت إلى تأجيل إطلاق المركبة "أرتميس 2" لعدة أسابيع بسبب مشاكل فنية. وأوضحت ناسا في بيان لها أمس السبت، أن هناك مشكلة في تدفق الهيليوم خلال إحدى مراحل إطلاق الصاروخ، وهو ما يستدعي معالجتها أولا. وسوف يؤدي ذلك إلى تأجيل الموعد المبدئي للإطلاق، والذي كان قد تم الإعلان عنه مؤخرا في السادس من مارس إلى مطلع أبريل المقبل، على أقل تقدير. وتتطلب أعمال الإصلاح نقل الصاروخ وكبسولة "أوريون" من منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا الأميركية إلى حظيرة الصواريخ، وهو ما يجعل الخطط الأصلية غير قابلة للتنفيذ.