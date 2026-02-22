الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"ناسا" تعلن تأجيل أول مهمة مأهولة إلى القمر

أرشيفية
22 فبراير 2026 16:07

أعلنت الوكالة الوطنية للفضاء والطيران (ناسا) تأجيل أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972، بعدما اضطرت إلى تأجيل إطلاق المركبة "أرتميس 2" لعدة أسابيع بسبب مشاكل فنية. وأوضحت ناسا في بيان لها أمس السبت، أن هناك مشكلة في تدفق الهيليوم خلال إحدى مراحل إطلاق الصاروخ، وهو ما يستدعي معالجتها أولا. وسوف يؤدي ذلك إلى تأجيل الموعد المبدئي للإطلاق، والذي كان قد تم الإعلان عنه مؤخرا في السادس من مارس إلى مطلع أبريل المقبل، على أقل تقدير. وتتطلب أعمال الإصلاح نقل الصاروخ وكبسولة "أوريون" من منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا الأميركية إلى حظيرة الصواريخ، وهو ما يجعل الخطط الأصلية غير قابلة للتنفيذ. 

المصدر: وكالات
الفضاء
ناسا
القمر
