«نادي دبي لأصحاب الهمم» يستضيف 72 فعالية في رمضان

دبي (وام)

ينظم نادي دبي لأصحاب الهمم، غداً الاثنين، النسخة الجديدة من المهرجان الرمضاني، الذي يتضمن باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية، ويشتمل على 72 برنامجاً تغطي محاور متعددة تخدم مختلف فئات أصحاب الهمم، وذلك برعاية عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، على أن تستمر فعالياته حتى 12 مارس المقبل.

يشهد المهرجان مشاركة أكثر من 700 متسابق في النسخة 14 من مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، التي تقام برعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وفي إطار «عام الأسرة 2026»، ينظم النادي عدداً من المسابقات الثقافية الموجهة للأسر، دعماً لتعزيز دور الأسرة في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم مجتمعياً.

ويشمل البرنامج الرياضي 12 لعبة، بمشاركة 300 من أصحاب الهمم والموظفين، كما يستضيف النادي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تقام ضمن منافسات «دورة ند الشبا الرياضية».