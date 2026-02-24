فراس سعيد: دوري مليء بالمفاجآت في رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

يواصل الممثل فراس سعيد، حضوره في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل «البخت»، المعروض على قناة أبوظبي ومنصة ADMN، ويشارك في بطولته مروان عبدالله، أحمد عبد العزيز، عبير صبري، أحمد وفيق، نسرين أمين، مجدي كامل، وهالة فاخر، تأليف حسام موسى، وإخراج معتز حسام.



روح التعاون

وأوضح فراس سعيد، أنه يجسِّد في أحداث «البخت» شخصية مساعد لرجل أعمال، يؤدي دوره أحمد عبد العزيز، ويتورط معه في مجموعة من القرارات والأحداث، مؤكداً أن الشخصية تمثل جزءاً مهماً من أحداث مليئة بالمفاجآت.

وأبدى سعادته بالتعاون للمرة الأولى مع أحمد عبد العزيز ومع باقي فريق العمل، مؤكداً أن روح التعاون التي امتلأت بها كواليس العمل تنعكس إيجاباً على الشاشة بصورة رائعة.

وتدور أحداث «البخت» في إطار درامي تشويقي حول شاب بسيط، سلاحه النقاء والصدق في مواجهة أصحاب النفوذ، ويخوض معركة غير متكافئة لكشف جرائمهم، متحدياً الضغوط والتهديدات لإثبات أن الحق أقوى من السلطة، وصولاً إلى تقديمهم للعدالة وتطهير المجتمع من فسادهم.



صدفة التمثيل

وكشف فراس سعيد، أنه عمل في التمثيل بالصدفة، إذ إن عمله الأساسي مهندس ديكور، ومع الوقت طالبه بعض أصدقائه بخوض تجربة التمثيل، وفوجئ بترشيحه عام 2012 للتمثيل في مسلسل «سر علني»، مع غادة عادل، وإياد نصار، وتوالت أعماله مع ليلى علوي، في «فرح ليلى» و«دنيا تانية»، وغادة عبدالرازق، في «حكاية حياة» و«ضد مجهول»، وكريم عبد العزيز، في «الفيل الأزرق»، وأحمد السقا، في «ذهاب وعودة»، ومحمد منير، في «المغني»، ومصطفى شعبان، في «اللهم إني صايم»، وماجدة زكي، في «قوت القلوب»، وعمرو سعد، في «ملوك الجدعنة»، ونيللي كريم، في «فراولة» وغيرها.



6 لغات

وأثنى فراس على الطفرة الكبيرة التي حدثت للدراما العربية في السنوات الأخيرة، سواء على صعيد الكتابة أو الإخراج أو التمثيل أو التصوير، ويأمل تقديم أعمال أجنبية، خصوصاً أنه يجيد التحدث بـ 6 لغات، في مقدمتها الإنجليزية والإسبانية.

وأفاد بأنه يتم تقديم أعمال عربية بجودة عالية، لكنها تفتقد إلى التسويق الجيد، وفي زيارته الأخيرة للأرجنتين شاهد مع أصدقائه بعض الإعلانات لأعمال عربية، ولمس انبهار الجمهور بها.

وكشف أنه يستعد لإقامة معرض خاص لرسوماته لأول مرة، لافتاً إلى أنه يعشق الرسم منذ صغره، وينشغل بالرسم في حال غيابه عن التمثيل.



«أحلام سلطان المنسي»

على صعيد السينما، انتهى فراس سعيد من تصوير دوره في فيلم «أحلام سلطان المنسي»، مع أمير عيد، باسم سمرة، كامل الباشا، وياسمين المصري، تأليف أمير عيد، وإخراج محمد ناير، وتدور أحداثه في إطار درامي إنساني شعبي في تسعينيات القرن الماضي.

كما ينتظر عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر»، بطولة ليلى علوي، أحمد حاتم، وزينة، تأليف وإخراج محمد أمين.