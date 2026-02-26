«مهرجان رمضان الذيد» يحتفي بالموروث ويدعم السياحة

الشارقة (وام)

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن إطلاق «مهرجان رمضان الذيد»، الذي تقام فعالياته في حصن الذيد خلال الفترة من 26 فبراير الجاري إلى 11 مارس المقبل.

يهدف المهرجان، الذي يُنظم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إلى الاحتفاء بأجواء الشهر الفضيل، وإحياء الوجهات التراثية والمقومات السياحية، وتعزيز حضور الفعاليات الرمضانية والمجتمعية في المنطقة الوسطى لتكون مراكز نابضة بالحياة.

وأكد خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، أن تنظيم المهرجان يأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تفعيل المواقع التاريخية والأثرية في الإمارة.

وأوضح أن المهرجان يسهم في تقديم تجربة ثقافية متكاملة تربط بين الموروث والهوية الوطنية، ويدعم الحركة السياحية الداخلية عبر استقطاب الزوار من مختلف الإمارات، فضلاً عن كونه منصة داعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة، ورواد الأعمال، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد المنطقة.

وتنطلق فعاليات المهرجان اليوم الخميس، ببرنامج تفاعلي وترفيهي حافل ومتنوع، يشمل مسرحاً رئيسياً للبرامج الثقافية والمسابقات والسحوبات الكبرى، ومدرجاً وساحة مفتوحة للأنشطة الشعبية. كما يضم الحدث سوقاً للمزارعين يقدم عروض طهي حيّة للمنتجات المحلية، وممراً تفاعلياً مليئاً بالمؤثرات البصرية والتركيبات الضوئية، إلى جانب مجالس رمضانية، وأركان مخصصة للأسر المنتجة والمشاريع الوطنية، ومناطق لورش الأطفال وألعابهم، وتجارب طعام متنوعة تلائم أفراد العائلة.

جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي عقد في حصن الذيد، بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، ومحمد عبد الله بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وحمد راشد الطنيجي، مدير بلدية مدينة الذيد، وسعيد راشد بن فاضل الكتبي، مدير قناة الوسطى من الذيد، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المشاركة والداعمة لإنجاح هذا الحدث الثقافي والسياحي.