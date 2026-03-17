جزيرة ياس تحتفي بعيد الفطر بباقة من التجارب

أبوظبي (الاتحاد)

تقدّم جزيرة ياس خلال عطلة عيد الفطر، تمازجاً متنوعاً من تجارب الإقامة الفندقية الفاخرة، وخيارات الطعام المميّزة، والأنشطة الترفيهية المناسبة لأفراد العائلة. فمع خيارات الإقامة في فنادق الجزيرة إلى وجبات البرانش الحيوية والأجواء المميّزة على الواجهة البحرية، تقدم الجزيرة مجموعة واسعة من الخيارات، التي تجعل عطلة العيد أكثر متعة للجميع. وتضم مجموعة من التجارب التي تنتظر الضيوف في جزيرة ياس خلال عطلة عيد الفطر:

باقة «الإقامة واللعب»

يمكن للضيوف قضاء عطلة عيد متكاملة مع باقة «الإقامة واللعب» من جزيرة ياس، التي تجمع بين الإقامة في أحد فنادق الجزيرة، والدخول إلى مدن ياس الترفيهية العالمية. ويمكنهم الاختيار من بين «عالم فيراري»، و«ياس ووتروورلد»، وعالم «وارنر براذرز»، و«سي وورلد».

«عالم فيراري»

تستعد «عالم فيراري» للاحتفال بعيد الفطر من خلال برنامج متنوّع يمتد لمدة 5 أيام، يجمع بين التجارب الترفيهية المستوحاة من «عالم فيراري» ومظاهر التراث الإماراتي الأصيل، وذلك خلال الفترة من 19 - 23 مارس. وتستقبل المدينة الترفيهية ضيوفها يومياً من الساعة 10:15 صباحاً حتى 5:45 مساءً، حيث تبدأ الأجواء الاحتفالية منذ لحظة الوصول مع عروض رقصة العيّالة التراثية عند المدخل. ويتواصل البرنامج داخل المدينة مع مجموعة من الفعاليات التراثية، تشمل فقرة فنان الخط العربي الذي يقدم للضيوف تذكارات مكتوبة بأسمائهم، إضافة إلى ركن الحناء، وعروض حياكة السدو، ومجلس تقليدي يعكس أجواء الضيافة الإماراتية.

«ياس ووتروورلد»

تحتفي «ياس ووتروورلد» بعيد الفطر ببرنامج يجمع بين المغامرات المائية والأنشطة المستوحاة من التراث الإماراتي، ضمن أجواء احتفالية تستمر من 19 إلى 23 مارس. ويستمتع الضيوف خلال هذه الفترة بمجموعة متنوعة من العروض الترفيهية الحية، تشمل فقرات موسيقية يقدمها منسق موسيقى، إلى جانب عروض رقصة «العيالة» والعروض المستوحاة من تراث الصيد. كما يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة يدوية تفاعلية مثل صناعة الفخار والخط العربي، إضافة إلى ركن الرسم على الوجوه ونقوش الحناء. وللاستمتاع بأجواء العيد، توفّر مدينة الألعاب المائية مجلس تقليدي وخيمة خارجية تتيح للضيوف قضاء أوقات مميزة والتقاط الصور التذكارية.

«عالم وارنر براذرز»

تستضيف «عالم وارنر براذرز» برنامجاً احتفالياً يمتد لمدة 5 أيام خلال عيد الفطر، وذلك من 19 - 23 مارس، حيث تقدم للضيوف عروضاً ترفيهية وأنشطة مستوحاة من التراث الإماراتي. ويمكن للزوّار الاستمتاع بعروض «العيّالة» التي تقام على مدار اليوم، إلى جانب فرصة التقاط الصور التذكارية في موقع مخصّص عند المدخل. وتتواصل الأجواء الاحتفالية داخل المدينة الترفيهية مع مجموعة من الأنشطة المتنوعة، تشمل فنان الخط العربي، الذي يقدّم تذكارات شخصية للضيوف، ومجلس تقليدي، إضافة إلى ركن الرسم على الوجوه للأطفال ونقوش الحناء. كما يمكن للضيوف التعرّف عن قرب إلى الصقور والتفاعل معها، مع الاستمتاع بالتمر والقهوة العربية في أجواء مستوحاة من الضيافة الإماراتية.

«سي وورلد»

تحتفي «سي وورلد» بعيد الفطر ببرنامج يجمع بين أجواء التراث الإماراتي الأصيل وعالم الحياة البحرية، حيث تتحوّل الوجهة خلال هذه الفترة إلى مساحة حافلة بالأنشطة الثقافية والعروض التراثية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بعروض «العيالة» التراثية وفقرات مستوحاة من تراث صيد السمك، في أجواء تعكس الموروث البحري لدولة الإمارات. كما تتاح للزوّار فرصة التعرّف إلى عناصر من الثقافة الإماراتية من خلال المشاركة في أنشطة يدوية مثل صناعة الفخار وتجربة الخط العربي، إلى جانب الاسترخاء في مجلس تقليدي يعكس أجواء الضيافة.

«ياس بلازا»

تدعو «فنادق ياس بلازا» العائلات للاحتفال بعيد الفطر في أجواء تجمع بين المرح والطعام الشهي والأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة. ويشمل العرض إمكانية الدخول إلى مدن ياس الترفيهية، مع 6 فنادق للاختيار من بينها، إلى جانب المسابح المشتركة، وخيارات الطعام المتنوعة، والأجنحة العائلية المصممة لتجمع العائلة وقضاء أوقات مميزة معاً.

«ياس باي ووترفرونت»

تقدم «ياس باي ووترفرونت» برنامجاً احتفالياً نابضاً بالحيوية خلال عيد الفطر، مع مجموعة متنوعة من خيارات الطعام والعروض الترفيهية، التي تناسب جميع أفراد العائلة. وخلال الفترة من 20 - 22 مارس، يومياً من الساعة 3:00 عصراً حتى الساعة 9:00 مساءً، يستمتع الضيوف ببرنامج ترفيهي عائلي يضم عروضاً جوّالة تجمع بين الطابع التراثي والعروض المعاصرة. وتشمل الفعاليات عروض «العيّالة»، وفقرات الدبكة، إلى جانب عرض فرقة الطبول المضيئة التي تضفي أجواءً احتفالية مميزة على الواجهة البحرية.

كما يمكن للزوّار التعرف إلى بعض التقاليد المرتبطة بالعيد من خلال تجارب الخط العربي المخصّص، ونقوش الحناء المجانية، ما يوفّر لحظات مميزة للعائلات والأصدقاء خلال هذه المناسبة.