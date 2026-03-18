الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الترفيه

بالصور.. 10 أماكن في أبوظبي تستحق الاستكشاف خلال عيد الفطر

18 مارس 2026 23:39

أبوظبي (الاتحاد)

10 أماكن #في_أبوظبي تستحق الاستكشاف خلال عيد الفطر، حيث تقام الحفلات والعروض التراثية والأنشطة العائلية في مختلف أنحاء المعالم الثقافية للإمارة.

1- متحف دلما 
يتيح متحف دلما في أبوظبي، التعرف على التراث الإماراتي من خلال العروض التقليدية والحِرف اليدوية وسرد القصص والتجارب المجتمعية في محيط الجزيرة التاريخي الغني.

2 - متحف زايد الوطني 
يجمع متحف زايد الوطني في أبوظبي، العائلات من خلال عروض إماراتية تفاعلية، وورش عمل عملية، وتجارب سرد قصصي تحتفي بالتراث والترابط و«عام الأسرة» في دولة الإمارات.

3 - متحف العين 
يقدم متحف العين، سلسلة من الأنشطة الثقافية العائلية، بما فيها عروض العيالة التقليدية، وجلسات سرد القصص، وتوزيع هدايا العيد على الزوار. ويمكن للأطفال أيضاً المشاركة في ورش عمل تفاعلية مثل إنشاء إطارات الذكريات بالصور الفورية، وتزيين علب الشوكولاتة، وتصميم نماذج ثلاثية الأبعاد للمنازل التقليدية في غرفة التعليم.

4 - متحف المقطع
يستضيف متحف المقطع في أبوظبي «حكايتنا في ليالي المقطع» في عيد الفطر، مقدماً باقة حيوية من خيارات الأطعمة والمشروبات، والأكشاك التجارية، والأنشطة الثقافية، وحديقة حيوانات صغيرة، ومجموعة من التجارب التفاعلية الغامرة للزوار.

5 - متحف اللوفر أبوظبي
يعرض متحف اللوفر - أبوظبي، فيلم «السلحفاة الحمراء»، وهو مستوحى من مشروع إعادة تأهيل السلاحف البحرية في أبوظبي بالتعاون مع «الأكواريوم» الوطني وهيئة البيئة. ويروي الفيلم قصة رجل تحطمت سفينته على جزيرة استوائية تسكنها السلاحف والسرطانات والطيور، ويستعرض الفيلم المعالم الرئيسية في حياة الإنسان.

6 - قصر المويجعي 
تستضيف منطقة العين، مهرجان «غايته العيد»، وهو احتفال مفعم بالبهجة بعيد الفطر، يجسد الثقافة الإماراتية من خلال العروض التقليدية والتجمعات المجتمعية في المواقع التراثية الأيقونية. يمكن للزوار الاستمتاع بفرق الحربية الحية والرزفة الإيقاعية، مما يوفر أجواءً من الفرح والوحدة والفخر الثقافي. يقام الحدث في مواقع تاريخية مثل واحة العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي، ويقدم طريقة غامرة للاحتفال بالعيد من خلال الموسيقى الأصيلة والعروض والتقاليد المشتركة في بيئة عائلية.

7 - سوق القطارة
في سوق القطارة بالعين، يجتمع التراث والمجتمع من خلال برنامج حيوي من التجارب العائلية، حيث يمكن للزوار الانغماس في الأنشطة التفاعلية مثل الألغاز والمسابقات التقليدية في المجلس. ويمكن استكشاف ورش العمل العملية والعروض الحية للحِرف الإماراتية الأصيلة، بما في ذلك السدو والتلي والخوص، وفن تحضير القهوة العربية. ويقدم سوق القطارة بيئة دافئة وغنية ثقافياً للاستمتاع بالعيد مع العائلة والأصدقاء.

8 - موقع الحصن
في موقع الحصن بأبوظبي، يمكن للزوار إنشاء فوالتهم الخاصة المخصصة باستخدام مجموعة متنوعة من الفواكه والحلويات التقليدية المستوحاة من تقاليد العيد الإماراتية التي كانت تُمارس ذات يوم داخل أسوار قصر الحصن، إلى جانب عروض العيالة وتوزيع العيدية.

9 - المجمع الثقافي
يقدم المجمع الثقافي في أبوظبي برنامجاً خاصاً في العيد، ويتضمن عرض دمى من «ليه ماريونيت» بعنوان «أعْطِ بِقَلْبٍ طَيِّبٍ»، ويقدم للعائلات والأطفال تجربة جذابة في مكتبة أبوظبي للأطفال خلال عطلة العيد.

10 - منارة السعديات
تقدم منارة السعديات في أبوظبي برنامجاً خاصاً في العيد، يتضمن يوم المجلس وألعاب اللوحة، ويقدم للزوار مساحة مريحة للتجمع خلال الاحتفالات.

شعار وزارة الدفاع القطرية
جانب من الرياض - أرشيفية
جانب من الجلسة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©