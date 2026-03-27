بالصور.. 5 لوحات تاريخية مفقودة منذ عقود

أحمد عاطف (القاهرة)

من المؤكد أن سرقة الأعمال الفنية ليست مجرد جريمة عادية، وبالرغم من التحقيقات الدولية المكثفة والجوائز المالية الكبيرة التي تُعرض مقابل استعادتها، فإن الكثير من اللوحات التاريخية لا تزال مفقودة منذ عقود طويلة.

وتُعد بعض هذه الأعمال من أعظم ما أنتجه الفن العالمي، مما يجعل بيعها في الأسواق العلنية أمراً شبه مستحيل بسبب شهرتها وتوثيقها في قواعد البيانات الفنية العالمية، وغالباً ما تبقى مخبأة داخل مجموعات خاصة، أو تُستغل كورقة ضغط داخل شبكات الجريمة المنظمة.

ومع ذلك، لا تتوقف جهود البحث، فقد أثبت التاريخ أن بعض الأعمال الفنية المسروقة قد تظهر مجدداً حتى بعد مرور عقود على اختفائها. وهناك 5 لوحات شهيرة اختفت بعد سرقتها، وما تزال عمليات البحث عنها مستمرة حتى اليوم.

1 - «الحفل الموسيقي»

تُعَد لوحة «الحفل الموسيقي»، للفنان يوهانس فيرمير، واحدة من أشهر الأعمال المفقودة في تاريخ الفن، وقد سُرقت عام 1990 من متحف إيزابيلا ستيوارت جاردنر، في بوسطن خلال عملية سرقة جريئة نفّذها شخصان تنكّرا بزي الشرطة. وتمكن اللصوص من سرقة 13 عملاً فنياً في أقل من ساعة، بينها هذه اللوحة التي تصنَّف اليوم واحدة من أثمن اللوحات المفقودة في العالم.

وحتى الآن، وبعد أكثر من 3 عقود، لم يتم العثور عليها، ولا تزال إطارات اللوحات الفارغة معلَّقة في المتحف كتذكير بها.

2 - «عاصفة بحر الجليل»

اختفت لوحة «عاصفة بحر الجليل»، عام 1990 أيضاً، وتُعَد اللوحة البحرية الوحيدة التي رسمها الفنان الهولندي رامبرانت فان راين، وتجسِّد مشهداً درامياً لعاصفة تضرب البحر وأمواج هائلة.

وبالرغم من البلاغات والفرضيات حول مكانها، لم يظهر أي دليل يقود إلى استعادتها حتى اليوم.

3 - «بورتريه شاب – رافائيل»

اختفت لوحة «بورتريه شاب – رافائيل»، خلال الحرب العالمية الثانية من متحف في بولندا، ويعتقد خبراء الفن أنها واحدة من أغلى الأعمال الفنية التي لا تزال مفقودة منذ الحرب.

وتدور نظريات عدة حول مصيرها، فالبعض يرى أنها ربما دُمرت في أثناء الحرب، بينما يعتقد آخرون أنها مخبأة داخل مجموعة فنية خاصة في أوروبا.

4 - «القضاة العادلون»

سُرقت لوحة «القضاة العادلون»، للفنان يان فان إيك، عام 1943 من كاتدرائية سانت بافو في بلجيكا، والغريب في القضية أن السارق أرسل رسائل يطالب فيها بفدية، لكنه توفي قبل أن يكشف عن مكان اللوحة.

وعلى مدار نحو قرن كامل، أجريت عمليات بحث في أقبية الكنائس والأنفاق والمباني التاريخية من دون جدوى، بينما وُضعت نسخة بديلة مكان اللوحة الأصلية.

5 - «الحمامة مع البازلاء»

اختفت لوحة «الحمامة مع البازلاء»، للفنان بابلو بيكاسو، عام 2010 خلال عملية سرقة من متحف الفن الحديث في باريس.

وبالرغم من القبض على بعض المشتبه بهم لاحقاً واستعادة بعض الأعمال المسروقة، فإن هذه اللوحة لم يتم العثور عليها حتى اليوم، ويُعتقد أنها انتقلت إلى السوق السوداء للأعمال الفنية أو إلى مجموعة خاصة سرية.