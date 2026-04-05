هدى الأتربي.. في 3 أفلام جديدة

محمد قناوي (القاهرة)

تعيش الممثلة هدى الأتربي، حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في 3 أفلام جديدة، من المقرر أن تُعرض في صالات السينما المحلية والعربية قريباً. وأشارت إلى أنها تشارك في فيلم «بيج رامي»، بطولة رامز جلال، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، نسرين أمين، ومحمود حافظ، وتجسِّد فيه دور زوجة محمود حافظ، ضمن أحداث مليئة بالمواقف الطريفة، موضحة أن العمل يعتمد على الكوميديا الخفيفة والإيقاع السريع.

كما تواصل هدى حضورها السينمائي من خلال فيلم «101 مطافي»، مع محمد عبد الرحمن، وأوس أوس، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حياة رجال الإطفاء وما يواجهونه من مواقف خطرة وتحديات يومية، ولكن بأسلوب ساخر وإنساني.

وتشارك أيضاً في فيلم «هيروشيما»، بطولة أحمد السقا، ودياب، وتجسِّد فيه شخصية مطربة شعبية معتزلة تعيش صراعات إنسانية معقدة، وينتمي العمل إلى نوعية الأكشن، ويتناول مخاطر التكنولوجيا وسوء استخدامها وتأثيرها على العلاقات الإنسانية.

واعتبرت هدى أن «هيروشيما» يُعَد أبرز تحوّل في مسيرتها الفنية، وستقدم خلال أحداثه أغنية بصوتها للمرة الأولى، في تجربة جديدة تضيف بُعداً مختلفاً لمسيرتها.

وأكدت أنها لم تكن تخطط لتقديم أكثر من عمل في وقت واحد، حيث تفضّل التركيز على مشروع واحد، لكنها تنجذب إلى الأعمال القوية والمتكاملة، لاسيما عندما تتعاون مع ممثلين وصنّاع سينما تثق بهم.وعن اختياراتها الفنية، نوّهت هدى بأنها تؤمن بأهمية الفكرة وجودة السيناريو، وتسعى دائماً إلى تقديم أدوار مؤثّرة لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرة إلى رغبتها في تقديم شخصيات مركّبة وصعبة، مثل أدوار الاضطرابات النفسية أو النماذج الإنسانية المعقدة.

وأوضحت أنها تتقبّل النقد البنّاء الذي يساعدها على التطور، لكنها ترفض الهجوم غير المبرر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية التفرقة بين النقد الموضوعي والإساءة الشخصية.

ولفتت إلى أن طموحها في المرحلة المقبلة يرتكز على التنوّع واختيار أدوار تترك أثراً حقيقياً لدى الجمهور.