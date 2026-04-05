«الوجبات المجمَّدة».. هكذا نحميها من التلَف

إبقاء بعض الأطعمة بعيداً عن باب المُجمد يحفظ مذاقها وقوامها (من المصدر)
6 ابريل 2026 01:41

ترجمة: شعبان بلال

تُعَد الوجبات المجمَّدة المحفوظة في الثلاجة طوق نجاة للأمهات العاملات أو للأشخاص المشغولين بيوم حافل بالمهام، إلا أنه وفي كثير من الأحيان قد نلاحظ بعض التلَف الناجم عن التجميد، وعلى الرغم من أن هذا التلَف لا يؤثر على سلامة الطعام، فإنه يؤثر في نكهته.

 حماية الوجبات المجمّدة يتطلّب التعرُّف على بعض الأمور التي تضمن الحفاظ على البرودة وتنظيم المأكولات والمشروبات داخل الثلاجة، حتى لا يؤثّر ذلك على جودة التشغيل.
تحتوي كل ثلاجة على فتحات تهوية ضرورية للحفاظ على برودة الجزء الداخلي منها بما يكفي لتجميد الطعام، لذا فإن سدّ فتحات التهوية بوضع الطعام أمامها مباشرة يعوق عملية التبريد، وأول ما يجب فعله هو تحديد مكان فتحات التهوية، ثم ترك مسافة حولها من كل الجوانب. 
وإذا كانت فتحة التهوية هي النقطة الأكثر برودة في المُجمد، فإن الباب هو الأكثر دفئاً، لكنه الأكثر استخداماً، حيث يتعرض لكمية أكبر من الهواء عند فتحه وإغلاقه، ما يجعل الطعام المخزَّن فيه أكثر عرضة لتقلّبات درجات الحرارة، وهذا قد يؤدي إلى تلَف الطعام بسبب التجميد، وعليه فإن إبقاء بعض الأطعمة بعيداً عن باب المُجمد يساعد في الحفاظ على مذاقها وقوامها. أما الأطعمة الغنية بالماء والأكثر حساسية لتغيرات درجات الحرارة، مثل اللحوم النيئة أو المثلجات، فقد يتغير قوامها ونكهتها عند ذوبانها وإعادة تجميدها. ويجب وضعها في طبقة التجميد الرئيسة، حيث تكون درجات الحرارة والرطوبة مستقرة، واستخدام باب المُجمد فقط لتخزين الأطعمة التي لا تتأثر بتقلّبات الحرارة، مثل الخبز وأكياس الثلج.

"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
تعاون بين «الإحصائي الخليجي» وجامعة الخليج العربي
«موانئ نواتوم» تتسّلم رافعات رصيف ورافعات جسرية في محطة سفاجا بمصر
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
«غرفة الشارقة» تنظّم ورشة عمل حول الآفاق الاستثمارية للذكاء الاصطناعي
