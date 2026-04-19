شيخة الجابري تكتب: التربية والتعليم بين زمنَين

إلى اليوم ما تزال أمي، حفظها الله، تنبِّهني متى ما رأت شعرة من مفرقي ظاهرة، إما بالإشارة أو بنظرةٍ أرتجف منها، «العين الحمرا» المعروفة لدى جيلنا. وأنا أقترب من بياض شعر المفرق، تظل أمي تذكرني بالستر و«السنع»، كما هي كذلك حين كانت تأخذنا من أيدينا إذا ما تخلّفنا يوماً عن الذهاب إلى المدرسة تحت حجج واهية سرعان ما تكتشفها، فما يكون منها إلّا أن تطير بنا إلى الطابور المدرسي قبل أن ينتهي وقته.

في مسألة التحوّل الكبير الذي تشهده أدوار الأسرة والحالة التعليمية في زمننا هذا، نظل نستذكر كيف كانت أيامنا في المدارس، وكيف كان تعامل الطاقم التعليمي والإداري معنا، وتلك المواجهات بين مدرساتنا وبيننا، وبين زميلاتنا في المدرسة، تلك الملامح وغيرها تبدّلت أحوالها بتبدّل الأيام والمعطيات والممكنات والأعوام الراكضات نحو المزيد من التطورات.

التعليم بين زمنَين، واحد مضى، وآخر نعيشه بتفاصيله الجميلة وخياراته المتعددة، يحتاج إلى من يستوعبه ويتفهمه ومن يفك شيفرات تحوّلاته المفاجئة والطارئة، والتعليم في المدارس وأساليب وطرق التدريس لم تعد تلك التي عشناها في زمننا، حيث المعلمات والمعلمون الذين يتعاملون معنا بنديّةٍ جميلة، إمّا أن تكون طالباً مُجِداً ومجتهداً وإلّا فإن عصا التقييم سوف تترك أثرها دوائر حمراء تلوّن بطاقة شهادتك حتى تبكي من فرط الندم على التفريط في الوقت، ونسيان مهمتك الإنسانية العظيمة وهي التعلّم.

والتربية في الزمن الحالي حيث التطور المتسارع، والأحداث المتغيِّرة، والطفرات التكنولوجية، كل ذلك غيّر من شكل وأساليب وأدوار الأسرة، وكذلك طرائق التدريس والمدرسة، فاليوم فرص التعليم متاحة في كل الأوقات حتى في الأزمات حيث تتحوّل مقاعد الدراسة والمعلمون والمدرسة والكتب إلى جهاز لوحي يحمله الطالب فيجلس في أي مكان، ويبدأ المعلم أو المعلمة بإلقاء الدرس من وراء شاشة.

إن التحوّلات التي يحملها الوقت كثيرة ولا نكاد نستطيع ملاحقتها، لكنّ لا شك في أن لكل زمن حلاوته وعذوبته وتعقيداته ومرارته كذلك، كل ذلك يُكسب الحالة شيئاً من الفرادة والتميز، والكثير من الغرابة والتساؤلات غير المتناهية حول الكيفية التي يستطيع فيها تلميذ هذا الزمن استيعاب الفرق الحقيقي بين أن تقرأ الكتاب من الغلاف إلى الغلاف، أو بالتنقل بين شاشة وأخرى فقط.