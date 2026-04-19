عدد اليوم
الحر الشديد يضع أجزاء من تايلاند في "منطقة الخطر"

19 ابريل 2026 23:42

أعلنت السلطات في العاصمة التايلاندية بانكوك أن مؤشر الحرارة ظل في نطاق "الخطر" بين 42 و51,9 درجة مئوية لمدة 19 يوما متتاليا منذ مطلع أبريل الجاري، بحسب صحيفة "بانكوك بوست".

وعلى عكس قياس درجات الحرارة التقليدي، يعكس مؤشر الحرارة الإحساس الفعلي بالحرارة، مع أخذ نسبة الرطوبة في الاعتبار.

وحذرت السلطات السكان من التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس، ودعت لمراقبة أعراض مثل الإرهاق والدوخة والطفح الجلدي وتشنجات العضلات وضربات الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة. كما نصحت الفئات الأكثر عرضة للخطر بطلب الرعاية الطبية فور ظهور أي علامات مرضية.

في الوقت نفسه، توقعت هيئة الأرصاد الجوية في تايلاند استمرار العواصف الصيفية حتى 25 أبريل الجاري، مع تعرض بانكوك لفترات من العواصف الرعدية وهبات رياح قوية.

ومن المتوقع حدوث عواصف يوم الاثنين ومجددا بين 23 و25 أبريل، تشمل رياحا قوية وتساقط حبات البرد وأمطارا غزيرة متفرقة في شمال تايلاند وشمال شرقها وشرقها.

المصدر: د ب أ
تايلاند
بانكوك
درجات الحرارة
موجة حر
