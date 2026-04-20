صاروخ "بلو أوريجين" يضع قمراً اصطناعياً في مدار خاطئ

أكدت شركة الفضاء "بلو أوريجين" التي أسسها جيف بيزوس أن صاروخها الثقيل "نيو جلين" وضع قمرا اصطناعيا في مدار خاطئ خلال عملية إطلاقه الثالثة.

وذكرت الشركة أن الظروف لا تزال قيد التحقيق وانها تقوم حاليا بالتقييم وستقدم تحديثا عن المعطيات عندما تتوفر لها معلومات أكثر تفصيلا.

وتم وضع القمر الاصطناعي المسمى "بلو بيرد 7" في مدار أدنى مما كان مستهدفا، حسبما أكدت شركة "إيه إس تي سبيس موبايل" المصنعة للقمر الصناعي.

وانطلق الصاروخ كما هو مخطط له من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا، مسجلا المرة الأولى إعادة استخدام معزز طيران سابق وهبط المعزز بنجاح على منصة في المحيط الأطلسي بعد الانفصال.