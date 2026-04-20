الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

صاروخ "بلو أوريجين" يضع قمراً اصطناعياً في مدار خاطئ

20 ابريل 2026 10:05

أكدت شركة الفضاء "بلو أوريجين" التي أسسها جيف بيزوس أن صاروخها الثقيل "نيو جلين" وضع قمرا اصطناعيا في مدار خاطئ خلال عملية إطلاقه الثالثة.

وذكرت الشركة أن الظروف لا تزال قيد التحقيق وانها تقوم حاليا بالتقييم وستقدم تحديثا عن المعطيات عندما تتوفر لها معلومات أكثر تفصيلا.

وتم وضع القمر الاصطناعي المسمى "بلو بيرد 7" في مدار أدنى مما كان مستهدفا، حسبما أكدت شركة "إيه إس تي سبيس موبايل" المصنعة للقمر الصناعي.

وانطلق الصاروخ كما هو مخطط له من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا، مسجلا المرة الأولى إعادة استخدام معزز طيران سابق وهبط المعزز بنجاح على منصة في المحيط الأطلسي بعد الانفصال.

 

المصدر: وام
صاروخ
بلو أوريجين
قمر اصطناعي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©