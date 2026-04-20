الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

اللوزتان واللحمية.. مخبأ «الزكام»

الفيروس يمكنه الوصول إلى الطبقات العميقة (أرشيفية)
21 ابريل 2026 01:37

ساو باولو (وام) 

كشفت دراسة برازيلية أن أنسجة مثل اللوزتَين واللحمية تُعتبر المخبأ المفضل لفيروس الأنف Rhinovirus، المسبِّب الرئيس لنزلات البرد ومعظم التهابات الجهاز التنفسي في العالم.
اعتمدت الدراسة التي أجرتها جامعة ساو باولو USP، على عينات مأخوذة من 293 طفلاً خضعوا لعمليات جراحية لإزالة اللوزتَين واللحمية بسبب الشخير أو انقطاع النفس النومي أو التهابات متكرِّرة.
وأظهرت الدراسة أنه في وقت الجراحة، جميع الأطفال لم تظهر عليهم الأعراض، ومع ذلك اكتشف الباحثون الفيروس في 46% منهم، إما في اللوزتَين أو اللحمية أو الإفرازات الأنفية. 
وكان العلماء يعتقدون سابقاً أن فيروس الأنف يصيب فقط الطبقة السطحية من الغشاء المخاطي للأنف والحلق، ثم يخترق الخلية ويجبرها على إنتاج نسخ منه حتى تنفجر، ما ينبِّه الجهاز المناعي الذي يقضي عليه من 5 إلى 7 أيام.
ويوضح الاكتشاف الجديد أن الفيروس يمكنه الوصول إلى الطبقات العميقة من اللوزتَين واللحمية، وإصابة الخلايا الليمفاوية البائية، المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة، والخلايا الليمفاوية المساعدة التي تقود الاستجابة المناعية. وبدلاً من قتل هذه الخلايا، يبقى الفيروس بداخلها لوقت طويل في حالة كامنة، مشابهاً بذلك سلوك فيروسات الهربس، وفيروس الورم الحليمي البشري.

الفيروسات
الأطفال
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©