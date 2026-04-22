جزيرة ياس تستضيف حفل راشد الماجد

أبوظبي (الاتحاد) تستعد جزيرة ياس أبوظبي لإقامة حفل الفنان راشد الماجد، ضمن أمسية في «الاتحاد أرينا» يوم 30 أبريل الجاري، ليتمكّن عشاقه من الاستمتاع بحفل غنائي مميز وسط أجواء لا تنسى.واحتفاءً بهذه المناسبة، تُطلق جزيرة ياس باقة حصرية لحضور الحفل مع إقامة فندقية، لتحوّل الأمسية الغنائية إلى تجربة ترفيهية متكاملة الأركان. ويمكن للضيوف الاختيار بين الفئتين الماسية والملكية، للحصول على تذاكر الحفل مع إقامة في أحد الفنادق المشاركة ضمن جزيرة ياس أو مجموعة من الفنادق المختارة في أبوظبي. ومع هذه الباقة المميزة، تتحول أمسية الضيوف إلى عطلة متكاملة تتيح لهم الاستمتاع بما تقدّمه جزيرة ياس، بما في ذلك 4 مدن ترفيهية حائزة عدة جوائز، وأكبر وجهة تسوّق في أبوظبي، فضلاً عن التجارب الشاطئية والأنشطة المائية، وأكثر من 150 مطعماً ومقهى لتناول الطعام.