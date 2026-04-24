فكرة مبتكَرة لفقدان الوزن.. جرِّبها

شعبان بلال (القاهرة)



كشفت دراسة جديدة عن أن تناول نفس الوجبات المحددة بكمية ثابتة من السعرات الحرارية يومياً قد يساعد على فقدان المزيد من الوزن، بحسب ما ذكره موقع healthline.

الدراسة الجديدة لا تُثبت وجود علاقة سببية، لكنها أظهرت وجود ارتباط بين تناول أطعمة محددة وسعرات حرارية ثابتة، وفقدان الوزن، وقد حلَّلت سجلات غذائية مفصلة وفورية لـ112 بالغاً يعانون زيادة الوزن أو السمنة، الذين انضموا إلى برنامج سلوكي منظم لإنقاص الوزن.

وسجَّل المشاركون كل ما تناولوه يومياً باستخدام تطبيق جوال، كما قاموا بقياس وزنهم يومياً باستخدام ميزان لاسلكي. ولضمان أن تعكس البيانات عادات غذائية ثابتة، ركَّز الباحثون على الأسابيع الـ12 الأولى من البرنامج، وهي الفترة التي يكون فيها الأفراد عادة أكثر التزاماً ودقة في تتبع عاداتهم الغذائية.

وقاس الباحثون مدى انتظام النظام الغذائي لكل شخص بطريقتين: الأولى استقرار السعرات الحرارية، أي مدى تذبذب السعرات الحرارية اليومية من يوم لآخر، وبين أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، والثانية تكرار النظام الغذائي، أي مدى تكرار الأفراد تناول نفس الوجبات والوجبات الخفيفة على مدار فترة زمنية.

ووجد فريق البحث أن الأفراد الذين كرروا تناول نفس الأطعمة بدلاً من تناول مجموعة متنوعة من الوجبات، فقدوا ما معدله 5.9% من وزن أجسامهم. وبالمقارنة، فقد أولئك الذين اتبعوا نظاماً غذائياً أكثر تنوعاً 4.3% من وزنهم.

وبحسب كريستين كيركباتريك، اختصاصية التغذية المسجلة في قسم الصحة والطب الوقائي في كليفلاند كلينك ورئيسة شركة KAK للاستشارات، فإن الانتظام يحقق أفضل النتائج عندما يكون الأساس متيناً. فإذا كانت الوجبات غنية بالعناصر الغذائية، فإنها تعزِّز التغذية عالية الجودة، أما إذا كانت تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، فقد لا تحصل على ما يكفيك منها باستمرار.

كما وجدت الدراسة أن زيادة الانتظام في تناول السعرات الحرارية يرتبط بنتائج أفضل في فقدان الوزن. فمقابل كل زيادة قدرها 100 سعرة حرارية في التقلبات اليومية، انخفض فقدان الوزن لدى الفرد بنحو 0.6% خلال فترة الدراسة.

وتشير النتائج إلى أن تبسيط خيارات الطعام قد يساعد الأفراد على بناء عادات صحية مستدامة، حتى في ظل بيئات غذائية صعبة، وقد يشمل ذلك تغيير الوجبات المُفضلة والحفاظ على تناول سعرات حرارية ثابتة.

وقال الدكتور ديفيد كاتلر، طبيب طب الأسرة المعتمد في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا، كاليفورنيا: يتناول معظم الناس نفس 20 إلى 30 نوعاً من الطعام بشكل متكرر كل أسبوع.

ويضيف كاتلر: ليس من المستغرب أن يقلِّل الأشخاص الناجحون في التحكم بأوزانهم من خياراتهم الغذائية. وبالتأكيد، فإن الاقتصار على الأطعمة الصحية والانتباه إلى محتواها من السعرات الحرارية يساعد في إنقاص الوزن.

وعلى الرغم من النتائج الواعدة، لا تظهر الدراسة علاقة سببية، بل علاقة ارتباطية، وقد تلعب عوامل أخرى، كالحافز والانضباط الذاتي، دوراً في النتائج. ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن الاستمرارية قد تكون أهم من التنوع في سبيل إنقاص الوزن.