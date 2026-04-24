الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
"العالمية للأرصاد الجويّة" ترجّح عودة ظاهرة "إل نينيو" هذا العام

صورة من قاع محيط
24 ابريل 2026 20:19

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن احتمال حدوث ظاهرة "إل نينيو" بات "متزايدا" اعتبارا من منتصف عام 2026، ما سيؤثر على درجات الحرارة ومعدلات الأمطار في مختلف أنحاء العالم.
وأشار أحدث تقرير للمنظمة إلى "تغير ملحوظ في المحيط الهادئ الاستوائي"، موضحا أن "درجات حرارة سطح المياه ترتفع بسرعة، ما يُنذر بعودة محتملة لظاهرة إل نينيو بين مايو ويوليو 2026".
وتشير التوقعات للأشهر الثلاثة المقبلة إلى هيمنة شبه عالمية لدرجات حرارة أعلى من المعتاد على سطح الأرض الظاهرة، إلى جانب تقلبات محلية في معدلات هطول الأمطار، بحسب ما تقول المنظمة مستندة إلى توقعات من مراكز مناخية عدة.
وقال  ويلفران موفوما أوكيا رئيس قسم التنبؤات المناخية في المنظمة "بعد فترة من الظروف المناخية المحايدة التي شهدها مطلع العام" تلت ظاهرة "لا نينيا" التي حدثت في 2025 و2026، "نتوقع بشكل كبير بدء ظاهرة إل نينيو، ثم زيادة حدتها خلال الأشهر اللاحقة".
وتتميز ظاهرة "إل نينيو" بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه. وتحدث عادة كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر من تسعة إلى اثني عشر شهرا.

المصدر: آ ف ب
