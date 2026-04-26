صاروخ "سويوز-2.1 آيه" ينقل إمدادات جديدة إلى محطة الفضاء الدولية

وضع الصاروخ "سويوز-2.1 آيه"، الذي انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية، مركبة الشحن "بروغريس إم إس-34" في مدار قريب من الأرض، وهي في طريقها الآن إلى محطة الفضاء الدولية.

وبحسب وكالة أنباء "ريا نوفوستي"، انطلق الصاروخ في تمام الساعة 1:22 بتوقيت موسكو، ومن المقرر أن تستغرق الرحلة أكثر من يومين، ستدور خلالهما المركبة 33 دورة حول الأرض، على أن تلتحم بمحطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 3:01 بتوقيت موسكو يوم 28 أبريل الجاري.

وستقوم مركبة الشحن بتسليم أكثر من 2.5 طن من الحمولة إلى المحطة، بما في ذلك الوقود، والمواد الغذائية، ومياه الشرب، ومستلزمات النظافة، والأكسجين لدعم الغلاف الجوي داخل المحطة، بالإضافة إلى بدلة فضاء جديدة للسير في الفضاء من طراز "أورلان-إم إس".

وتحمل المركبة أيضاً معدات ومواد استهلاكية لتجارب علمية تهدف إلى دراسة رد فعل الجسم تجاه انعدام الوزن، وتأثير الإجهاد في المناعة والجهاز العصبي، وفقدان الكتلة العظمية أثناء الرحلات الفضائية، وتأثير الكائنات الدقيقة في المواد، وتطوير أساليب تجديد المياه.