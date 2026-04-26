الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

صاروخ "سويوز-2.1 آيه" ينقل إمدادات جديدة إلى محطة الفضاء الدولية

أرشيفية
26 ابريل 2026 10:33

وضع الصاروخ "سويوز-2.1 آيه"، الذي انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية، مركبة الشحن "بروغريس إم إس-34" في مدار قريب من الأرض، وهي في طريقها الآن إلى محطة الفضاء الدولية.

وبحسب وكالة أنباء "ريا نوفوستي"، انطلق الصاروخ في تمام الساعة 1:22 بتوقيت موسكو، ومن المقرر أن تستغرق الرحلة أكثر من يومين، ستدور خلالهما المركبة 33 دورة حول الأرض، على أن تلتحم بمحطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 3:01 بتوقيت موسكو يوم 28 أبريل الجاري.

أخبار ذات صلة
وستقوم مركبة الشحن بتسليم أكثر من 2.5 طن من الحمولة إلى المحطة، بما في ذلك الوقود، والمواد الغذائية، ومياه الشرب، ومستلزمات النظافة، والأكسجين لدعم الغلاف الجوي داخل المحطة، بالإضافة إلى بدلة فضاء جديدة للسير في الفضاء من طراز "أورلان-إم إس".

وتحمل المركبة أيضاً معدات ومواد استهلاكية لتجارب علمية تهدف إلى دراسة رد فعل الجسم تجاه انعدام الوزن، وتأثير الإجهاد في المناعة والجهاز العصبي، وفقدان الكتلة العظمية أثناء الرحلات الفضائية، وتأثير الكائنات الدقيقة في المواد، وتطوير أساليب تجديد المياه.

 

المصدر: وام
محطة الفضاء الدولية
صاروخ سويوز
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©