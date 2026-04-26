الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
طه دسوقي.. في «علشان خاطر جليلة»

26 ابريل 2026 15:51

محمد قناوي (القاهرة) يخوض الممثل طه دسوقي، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم «علشان خاطر جليلة»، ويشارك في بطولته جيهان الشماشرجي، وسوسن بدر، تأليف عمر خالد، وإخراج محمد الزيات. وعن دوره في العمل، قال دسوقي: أجسِّد شخصية شاب يعيش مع ظروف اجتماعية قاسية تضعه أمام اختبارات صعبة ومواجهات غير متوقعة. وتمتد الحكاية لتلامس واحدة من أكثر القضايا حساسية في المجتمع، وهي أزمة «ساقطي القيد»، أولئك الذين يعيشون بلا هوية رسمية، محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية كالتعليم والعلاج والعمل. وذكر أن الفيلم يقدّم هذه القضية من خلال شخصيات تكشف عن معاناة يومية خفية تدور في الظل بعيداً عن أعين المجتمع، ما يمنح العمل بُعداً إنسانياً مؤثّراً. ويمزج الفيلم بين الدراما والكوميديا السوداء، مع لمحات رومانسية وتشويقية، مقدماً صورة واقعية لعوالم مهمشة، ومسلّطاً الضوء على تفاصيل الحياة اليومية داخل هذه البيئات.
وأعرب دسوقي عن سعادته بالتعاون مع سوسن بدر، التي تقدم خلال الأحداث شخصية «جليلة»، وهي سيدة تعيش مأساة خاصة بعد سرقة مدخرات الحج الخاصة بها، بينما يلعب هو دور حفيدها، لتنشأ بينهما علاقة إنسانية دافئة تعكس صراع البقاء والأمل وسط واقع قاس.
وأعلن طه دسوقي، عن انطلاق أول جولة «ستاند أب» كوميدي خاصة به، بعد أكثر من 13 عاماً من الوقوف على خشبة المسرح، ليقدمها للمرة الأولى، وتتضمن الجولة عرضاً كاملاً لمدة ساعة، في تجربة يراهن عليها لتقديم محتوى أكثر نضجاً وتنوعاً. ومن المقرر أن تشمل الجولة عدداً من المدن في أوروبا، ودول الخليج، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، على أن تُختتم بعرض كبير في مصر.
ويؤمن دسوقي بأهمية الورش الفنية في تطوير الصناعة، مشيداً بتجارب ورشة «سرد»، التي تقدمها الكاتبة مريم نعوم، وقدّم معها مسلسل «موضوع عائلي» بمواسمه الثلاثة أمام ماجد الكدواني، مشيراً إلى أن العمل الفني هو نتاج جهد جماعي يبدأ من النص الجيد ويمر برؤية المخرج، وصولاً إلى أداء الممثل.
وكشف عن رغبته في التعاون مع أحمد حلمي، الذي يعتبره مصدر إلهام كبير له، كما اعتبر أحمد أمين «أستاذه»، مشيداً بأسلوبه الكوميدي القائم على الملاحظة والمنطق.

