تارا عماد..«تيك توكر»

سعيد ياسين (القاهرة)

تنتظر الممثلة تارا عماد، عرض مسلسل «شاهد قبل الحذف»، الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي لأسباب إنتاجية، ويشارك في بطولته علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوى عثمان، محمود عزب، صفاء جلال، وسماح السعيد، تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج محمد أسامة، ويتألف من 30 حلقة.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي حول عدد من القضايا الإنسانية، حيث يبرز يوميات نساء مكافحات يستيقظن فجراً للعمل وتأمين مستقبل أسرهن، ويقدم نماذج تعكس صعوبات الحياة اليومية وحقيقة النضال النسائي بعيداً عن الأضواء.

وعن دورها في المسلسل، قالت تارا: "أجسِّد شخصية «تيك توكر» تواجه تحديات عالم منصات التواصل الاجتماعي، وتسعى إلى تحقيق الشهرة وسط ضغوط وتوترات نفسية مرتبطة بالمحتوى السريع وتغيرات الشهرة الرقمية".

وذكرت أن المسلسل يستعرض الجانب المظلم لعالم صنّاع المحتوى، ويسلِّط الضوء على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع وما يرتبط بها من هوس بالمكاسب المادية والمشاهدات.

وعلى صعيد السينما، أوشكت تارا عماد، على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم «طه الغريب»، بطولة حسن الرداد، جميلة عوض، خالد الصاوي، سينتيا خليفة، ونهى عابدين، تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن. وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي حول الصراع بين الواقع والخيال.

تنتظر تارا، عرض فيلمين انتهت من تصويرهما مؤخراً، «الكلاب السبعة»، مع كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، ناصر القصبي، وهالة صدقي، ومن إخراج عادل العربي، وبلال فلاح، و«الجواهرجي»، مع محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السعدني، لبلبة، وريم مصطفى، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.