«فرجان دبي» تنظّم مبادرة «تاجر الفريج الصغير»

27 ابريل 2026 14:48

دبي (وام) نظمت «فرجان دبي» بالشراكة مع بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع مبادرة «منا وفينا» و«مرسى بوليفارد»، ثالث فعاليات مبادرة «تاجر الفريج الصغير» في منطقة مرسى بوليفارد، على مدار يومين، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال لدى الأطفال، وتوفير منصات مجتمعية تفاعلية تدعم تنمية مهاراتهم العملية.وتأتي المبادرة انسجاماً مع رؤية إمارة دبي في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والإبداع، من خلال دعم المواهب الناشئة، وترسيخ مفاهيم الابتكار والعمل الحر لدى الأجيال الجديدة.
وشهدت الفعالية مشاركة 20 مشروعاً متنوعاً لـ60 طفلاً، حيث استعرض المشاركون منتجاتهم وأفكارهم أمام الجمهور، ضمن تجربة تفاعلية تتيح لهم خوض غمار العمل التجاري بشكل مبسّط، بجانب تنظيم مجموعة من المسابقات وورش العمل المصاحبة، بما يعزّز من قدراتهم الإبداعية ويحفّز روح التنافس الإيجابي لديهم. وتسعى مبادرة «تاجر الفريج الصغير» إلى ترسيخ مفاهيم المسؤولية وريادة الأعمال لدى الأطفال، من خلال إشراكهم في إدارة مشاريعهم الصغيرة والتفاعل المباشر مع الزوّار، الأمر الذي يمنحهم تجربة واقعية في عالم الأعمال بعيداً عن الأطر التعليمية التقليدية. وأكدت علياء الشملان، مدير «فرجان دبي»، أن المؤسسة مستمرة في تنظيم فعاليات «تاجر الفريج الصغير» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بما يعكس التزامها بدعم الطاقات الواعدة من الأطفال، وتعزيز حضورهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توفير بيئة حاضنة تُسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم. وذكرت أن إقامة النسخة الثالثة من المبادرة في مرسى بوليفارد هدفت لاستقطاب أطفال جدد وتشجيعهم على تقديم مشاريعهم الخاصة، بما يوسّع قاعدة المشاركين ويمنح الفرصة لمزيد من المواهب الناشئة للظهور، مشيرة إلى أن المبادرة تمثل منصة مهمة لتجربة العمل التجاري بأسلوب مُبسّط وعملي يعزز من وعي الأطفال بأساسيات السوق.
وأوضحت أن «فرجان دبي» تعمل على تنظيم المبادرة في مختلف أحياء الإمارة، بمشاركة أطفال كل فريج، بما يُسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال على مستوى المجتمع المحلي، وإعداد جيل جديد يمتلك المهارات اللازمة للمضي قدماً في دعم اقتصاد دبي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال.

