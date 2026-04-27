أنغام تحيي «ليلة طربية» في أبوظبي

خلال الأمسية الفنية في أبوظبي (من المصدر)
28 ابريل 2026 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

في أمسية استثنائية غلبت عليها الأجواء الرومانسية، أحيت الفنانة أنغام، حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح «سبيس 42» في أبوظبي، وسط حضور جماهيري لافت رفع شعار «كامل العدد»، في ليلة امتزجت فيها المشاعر مع الطرب الأصيل.
قدمت أنغام، خلال الحفل باقة من أبرز أعمالها الغنائية التي لامست وجدان الجمهور، حيث تفاعل الحضور بشكل كبير مع أغنيات مثل «بقالك قلب»، «نجوم الليل»، «ياريتك فاهمني»، و«حالة خاصة»، مرددين كلماتها بحماس حتى اللحظات الأخيرة، في مشهد عكس مكانتها الفنية الراسخة.

تفاعل عفوي
بلغت الأجواء ذروة التفاعل مع أداء الأغنية الشهيرة «مش حبيبي بس»، التي أدّتها أنغام في تتر مسلسل «اتنين غيرنا»، الذي شارك في بطولته آسر ياسين ودينا الشربيني، وعُرض في موسم رمضان 2026. وفي لحظة مميزة، شارك الجمهور أنغام، الغناء، حيث تركت لهم مساحة لترديد مقاطع كاملة من الأغنية، في تفاعل عفوي أضفى طابعاً إنسانياً دافئاً على الحفل.

تمازج فني 
تنقّلت أنغام، بسلاسة بين أعمالها القديمة والجديدة، مقدّمة تمازجاً فنياً يعكس مسيرتها الغنية، حيث أدت أغنيات «أساميك الكتيرة»، «سيبتلي قلبي»، و«تيجي نسيب»، لتؤكد قدرتها على الحفاظ على بريقها الفني عبر السنوات.

أمسية متكاملة 
نجحت أنغام، في تقديم أمسية متكاملة جمعت بين الإحساس العالي، والتفاعل الجماهيري، والتنظيم الاحترافي، وعبَّرت عن سعادتها بلقاء جمهورها في العاصمة الإماراتية، موجِّهة رسالة شكر إلى أبوظبي على هذه الأمسية التي وصفتها بأنها «لا تُنسى».

