«تيم لاب فينومينا».. تجربة استثنائية في جزيرة السعديات

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



في قلب المشهد الثقافي المزدهر في جزيرة السعديات، يقدم «تيم لاب فينومينا أبوظبي» تجربة استثنائية تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والفن والطبيعة، حيث لا يكون الزائر مجرد متلقٍ، بل يتحول إلى عنصر حي داخل العمل الفني، ويشارك في تشكيله والتفاعل معه في بيئة تتغير باستمرار، ضمن أنشطة تفاعلية تمزج بين التكنولوجيا الرقمية والطبيعة.

تجربة حسية

تتميز أعمال «تيم لاب فينومينا» بكونها غير منفصلة عن محيطها، إذ تنشأ الظواهر الفنية من البيئة نفسها، في تفاعل حي يجعل كل زيارة مختلفة عن الأخرى. وتدعو هذه الأعمال الزوار إلى الانغماس الكامل، حيث تتداخل الحواس من بصر وصوت ولمس، لتصنع تجربة حسية شاملة تتجاوز حدود العرض التقليدي. ويمتد المشروع على مساحة 17.000 متر مربع، موزعة بين المنطقة الجافة والمنطقة المائية، حيث تتنوع أعمال فنية ضخمة ومتغيرة. وتوفر هذه المساحات بيئة مثالية لاحتضان معارض تحويلية تعكس مفاهيم الطبيعة، الحركة، والزمن، في إطار رقمي متطور.



تركيبات مبتكرة

يجمع «تيم لاب» بين أحدث التقنيات الرقمية والعناصر الطبيعية، في تركيبات فنية مبتكرة منها: «الضوء المتبلور الحي»، «الفراغ العائم»، «شموس بلا كُتل وشموس مظلمة»، «رفرفة الفراشات»، «مصابيح عائمة متناغمة»، «شكل الرياح»، و«غرافيتي الطبيعة». وهذه الأعمال لا تُعرض فقط، بل تتفاعل مع الزوار، فتتغير أنماطها وسلوكها تبعاً لحركتهم ولمساتهم، ما يمنح كل تجربة طابعاً شخصياً وفريداً.

تجارب تفاعلية

في سياق الاحتفاء بـ«عام الأسرة»، يقدم «تيم لاب فينومينا» مجموعة من التجارب التفاعلية التي تجمع أفراد العائلة في لحظات مشتركة من الاكتشاف، أبرزها «التجريد الذاتي»، وهي تجربة ضوئية تفاعلية تتغير أنماطها عند لمسها، ما يتيح حواراً بصرياً بين الزائر والعمل الفني. وضمن حديقة مائية في تجربة «أكوان مصغرة عائمة»، تتفاعل الأجسام البيضاوية مع الحركة لتصدر أضواء وأصواتاً متناغمة، في تجربة جماعية ممتعة. فعند دفع أحد هذه الأجسام، ينبعث منه ضوء متوهج ونغمة صوتية مميّزة، ما يدفع الأجسام المحيطة للاستجابة تدريجياً، وتصدر اللون رنفسه للضوء والنغمة، لتتيح موجات متواصلة. وتوفر تجربة «جزيئات الماء الدائرة»، عملاً فنياً يجسد مفهوم التدفق، حيث تتحرك الخطوط بانسيابية تحاكي حركة الماء وديناميكيتها المستمرة.



أبعاد فلسفية

لا تقتصر التجربة على المتعة البصرية، بل تمتد إلى أبعاد فلسفية عميقة، حيث تدعو الأعمال الزوار إلى إعادة التفكير في موقع الإنسان داخل الكون. وتبرز تجربة «الكون الحيوي» هذا المفهوم، من خلال محاكاة حركة أسراب الطيور التي تتناغم في مشهد يوحي بوحدة جماعية تتجاوز الفرد.

ويوفر «تيم لاب فينومينا أبوظبي» ورشاً إبداعية بعنوان «سكيتش فاكتوري»، وهي مساحة للأطفال والعائلات، حيث يمكن تحويل الرسومات إلى عناصر رقمية حية داخل العمل الفني، ما يعزز روح المشاركة ويشجع الخيال لدى مختلف الأعمار. ولا تكتمل الزيارة من دون الاستمتاع بتجربة الضيافة، حيث توفر المساحات المطلّة على البحر أجواء هادئة وإطلالات آسرة، تضيف بُعداً جمالياً إلى الرحلة الفنية.

تصميم خيالي

يتميز مبنى «تيم لاب فينومينا» بتصميم معماري متفرد يتيح للأعمال الفنية أن تتطور بشكل عضوي، وكأنها كائنات حية.

ويعزز هذا التفاعل بين العمارة والمحتوى من تجربة الزائر، ويجعل المكان جزءاً من العمل الفني.



وجهة عالمية

يشكل «تيم لاب» إضافة نوعية إلى المشهد الثقافي في العاصمة أبوظبي، بوصفه أكبر منشأة من نوعها في العالم، ووجهة تجمع بين الفن الرقمي والطبيعة والتفاعل الإنساني، في تجربة تتجدد مع كل زيارة، وتترك أثراً عميقاً.