مركبة الشحن "بروغرس إم.إس-34" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

28 ابريل 2026 07:48

 التحمت مركبة الشحن "بروغرس إم إس-34" بوحدة الخدمة "زفيزدا" التابعة للقسم الروسي في محطة الفضاء الدولية.

 

وكانت المركبة قد انطلقت على متن صاروخ "سويوز-2.1 إيه" من قاعدة بايكونور الفضائية في 26 أبريل الجاري، وبعد أقل من تسع دقائق وضع الصاروخ المركبة في مدار قريب من الأرض، حيث دارت حول الكوكب 33 دورة خلال رحلة استغرقت يومين.

 

وحملت مركبة الشحن إلى المحطة أكثر من 2.5 طن من الشحنات، بما في ذلك بدلة الفضاء الجديدة "أورلان-إم إس كي" رقم 8، إضافة إلى وقود لإعادة تزويد المحطة، ومواد غذائية، ومياه شرب، ومستلزمات صحية، وأكسجين للغلاف الجوي داخل المحطة.

المصدر: وكالات
مركبة شحن
محطة الفضاء الدولية
روسيا
الفضاء
