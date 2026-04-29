الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«فعاليات دبي».. تجارب استثنائية في مايو

أجواء موسم الوصل (من المصدر)
30 ابريل 2026 01:56

دبي (الاتحاد) 

كشف جدول فعاليات دبي، المنصّة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن برنامج الأحداث لشهر مايو 2026، والذي يعزِّز مشهد قطاع الترفيه في دبي من خلال مجموعة متنوّعة من التجارب الثقافية، والعروض الحية، والفعاليات الرياضية، والأنشطة المجتمعية. 

وتضمن هذه الفعاليات تلبية مختلف الأذواق، سواء للراغبين في الاستمتاع بتجارب غامرة أو مبتكرة، أو في قضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة والأصدقاء، وسط أجواء مفعمة بالتسلية والمرح.
وتعزِّز الفعاليات مشهد قطاع الترفيه المتنامي في دبي من خلال مجموعة متنوّعة من التجارب والعروض الحية، وتشمل: 

1- الفعاليات المجتمعية:
عيد الأضحى، موسم الوصل، ومهرجان ذا جريت آوتدورز.

2- الفعاليات الفنية والثقافية: 
شهر السركال للفنون، معرض آرت دبي، فعاليات أسلوب الحياة، مهرجان دبي للألعاب، الرياضات الرقمية، وأسبوع دبي للمطاعم.

3- العروض الترفيهية الحيّة:
أمل طالب في عرض «وقّف»، «غوراف غوبتا» في عرضٍ مباشر.

4- سلسلة حفلات ذا فريدج:
علاء الشيخ في عرض «وقّف»، اضحكوا مع «هارش غورال»، حفلات «كاندل لايت»، كارل كوكس، حفل المايسترو الصغير: لقاء مع الآلات الوترية، أوتار وأحلام: موزارت وبيتهوفن - روائع فيينا، «نمر» في عرض «فوضى عارمة»، المايسترو - مسرحية عربية، حفل سويدش هاوس مافيا، سفيتلانا زاخاروفا - باليه غابرييل شانيل، حفل لولو سانتوس، «إيفان فاسيليف»: الرقصة الأخيرة، وحفل فني مباشر للفنان آدم.

5- الفعاليات الرياضية:
نادي الطاقة الإيجابية، سباق دي إكس بي سنو ران 2026، دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

