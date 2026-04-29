باقات استثنائية لعيد الأضحى في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تشكِّل أبوظبي وجهة مثالية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع العائلة والأصدقاء، واكتشاف ما توفِّره من تجارب ومعالم استثنائية، بالتزامن مع طرح منشآتها الفندقية عروضاً خاصة متميزة خلال عطلة عيد الأضحى، من الإقامات القصيرة إلى الباقات المتكاملة التي تجمع بين الاستجمام، والترفيه، والمغامرة، وأرقى خدمات الضيافة في المنتجعات الصحراوية والشاطئية والفنادق الفاخرة النابضة بالحياة.

وتوفِّر الباقات فرصة مميزة لقضاء وقت لا يُنسى مع العائلة، وتشمل:

1- احتفالات العيد على شاطئ العاصمة، والاستمتاع بالمرافق الراقية والخدمات عالية الجودة.

2- اكتشاف أجواء الصحراء في المنطقة الغربية، والاسترخاء وسط الطبيعة البكر.

3- المغامرة والتجدّد في جزيرة صير بني ياس، وهي تجربة مُلهمة تجمع بين الاسترخاء والمغامرة في قلب الطبيعة الخلّابة.

وتحتضن الجزيرة مجموعة واسعة من الأنشطة، بينها رحلات السفاري لمشاهدة الحياة البرية، ومركز الرياضات المائية، والرماية، وإسطبلات الخيول، وملاعب التنس، ونادي الأطفال.

4- عبق الفخامة في جزيرة السعديات بالقرب من المنطقة الثقافية في السعديات، ومدن ياس الترفيهية.

5- الإقامة الفاخرة في جزيرة المارية وفرصة الدخول إلى «عالم وارنر براذرز»، «ياس ووتروورلد»، «عالم فيراري»، و«سي وورلد».

6- الاستجمام على متن قوارب العبرة التقليدية عبر الممرات المائية في قرية البري.

7- أجواء أصيلة مع الطابع المعماري العربي، وفرصة الاستجمام وسط الإطلالات المائية الخلابة.

8- عروض مميزة تجمع بين الراحة، والجودة، والباقات التشجيعية التي تجذب العائلات.