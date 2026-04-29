«نبرة من ميرال».. برنامج لاكتشاف المواهب الناشئة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ميرال»، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، والمساهمة في نمو قطاع الترفيه ودعم التنويع الاقتصادي في الإمارة، إطلاق النسخة الأولى من برنامجها «نبرة من ميرال» لاكتشاف وتطوير المواهب الناشئة، وذلك بالتعاون مع برنامج «موهبتي» التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهو مبادرة رائدة تُعنى برعاية وتنمية وصقل المواهب الفنية لدى طلبة المدارس من مستوى رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في مختلف أنحاء الإمارة.



التعبير الإبداعي

يأتي برنامج «نبرة من ميرال» الجديد كجزء من استراتيجية «ميرال» للمسؤولية المجتمعية، ضمن محور الفنون والثقافة، حيث يوفِّر منصّة شاملة لاكتشاف وتنمية ودعم المواهب الفنية ضمن الفئة العمرية من 11 إلى 19 عاماً، وذلك عبر رحلة فنية متكاملة تحت إشراف نخبة من الفنانين المحترفين والمدربين المتخصِّصين.

ويركِّز البرنامج، الذي تديره مغنية الأوبرا العالمية ومدربة الموسيقى الصربية، ماريا توديتش، على تعزيز التعبير الإبداعي، وتنمية الثقة بالنفس، وتقديم مسار متكامل لتطوير المهارات عبر 3 مراحل رئيسة تبدأ باكتشاف المواهب وتنتهي بعروض حيّة أمام الجمهور.



الروابط الاجتماعية

قالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي لإدارة التسويق والاتصال والفعاليات في «ميرال»: «يشكِّل برنامج (نبرة من ميرال) منصّة ملهمة لتمكين المواهب الفنية الناشئة من اكتشاف قدراتها وصقلها والتعبير عن شغفها على المسرح أمام الجمهور».

ومن خلال منظومة متكاملة من التدريب المتخصِّص والإرشاد، يسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأسس اللازمة لتعزيز تطورهم الفني والشخصي على حدٍّ سواء. ويجسِّد البرنامج في جوهره قوة الشراكات الهادفة والتزامنا المشترك بتمكين الجيل الجديد، وتعزيز الروابط المجتمعية، والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً حيوياً للمواهب الإبداعية.



4 أيام

تنطلق أعمال البرنامج في 4 أيام مخصَّصة لتجارب الأداء تُقام في مركز «أثير» بالمقر الرئيس لميرال في جزيرة ياس، حيث يُدعى المشاركون لتقديم تجارب أداء غنائية لمدة دقيقتين، وذلك خلال أيام 14، 15، 18، و20 مايو. وبعد مرحلة تجارب الأداء، يتأهّل 25 مشاركاً إلى مرحلة التدريب والتطوير في مركز «فور نوتس» للتدريب الموسيقي في جزيرة السعديات، حيث يخوضون تجربة تجمع بين التدريب الصوتي التقني، وبناء الثقة، والإرشاد، وتنمية المهارات الحياتية بما يدعم نموهم الفني والشخصي.



15 جلسة

تشمل هذه المرحلة 15 جلسة تدريبية قائمة على الأداء، يخوض فيها المشاركون دروساً في الغناء وورش عمل متخصِّصة في الرقص والدراما وبناء الشخصية، بما يسهم في تعزيز مهارات الثقة، والعمل الجماعي، والمرونة، والتواصل. ويُختتم البرنامج بتنظيم «احتفال نبرة من ميرال»، حيث يقدم المشاركون عروضهم أمام الجمهور مباشرةً ضمن أجواء تنافسية.

ويقسَّم المشاركون إلى فئتين عمريتين (11 - 14 عاماً و15 - 19 عاماً)، حيث يؤدي كل مشارك أغنية تدرَّب عليها أمام لجنة تحكيم متخصِّصة من الخبراء ومدربي الصوت والموسيقيين. وتتولّى اللجنة تقييم العروض واختيار فائزَين اثنَين من كل فئة عمرية.



منصّة مستدامة

يهدف برنامج «نبرة من ميرال» إلى توفير منصّة مستدامة لاكتشاف المواهب الجديدة وتنميتها ضمن مجتمع أبوظبي الإبداعي المزدهر، كما يعكس الالتزام الراسخ بتطوير مبادرات وبرامج نوعية تعزِّز دور الفنون والثقافة بوصفهما محركاً رئيساً للتفاعل المجتمعي وإحداث أثر اجتماعي مستدام. وتعمل ميرال ضمن البرنامج مع «لايف نيشن» الشرق الأوسط، و«فور نوتس» للتدريب الموسيقي، و«أسباير» للاستشارات الدولية.