رحيل المطرب المصري هاني شاكر

أعلن التلفزيون المصري، اليوم الأحد، وفاة المطرب هاني شاكر في فرنسا عن عمر ناهز ​74 عاما بعد صراع قصير مع المرض ومشوار فني امتد لأكثر من خمسة عقود.

وكان الراحل ⁠يعالج في فرنسا التي سافر إليها في ​مارس الماضي عقب خضوعه لجراحة ​طبية ‌في مصر في ⁠وقت ​سابق من العام.

ولد هاني عبد العزيز شاكر في ديسمبر 1952، وتخرج في المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)، لكنه ‌بدأ مشواره مبكرا في برامج الأطفال بالتلفزيون ‌المصري قبل أن يدعمه الموسيقار محمد الموجي ويقدمه في حفل كبير مع الراحلة ​فايزة أحمد أدى فيه أغنية (حلوة يا دنيا) من كلمات فتحي الغندور.

وأصدر شاكر عشرات الألبومات الغنائية منها (علي الضحكاية) و(حكاية كل عاشق) و(شاور) و(قلبي ماله) ‌و(يا ريتني) و(الحلم الجميل) ​و(جرحي أنا) و(بحبك أنا) و(الحلم الجميل) و(اسم على الورق) و(اليوم جميل) وقدم حفلات في معظم ​دول العالم وشارك ‌في ⁠مهرجانات فنية ‌كبرى.

وشارك في عدد ‌من الأفلام السينمائية مثل (عايشين للحب) عام 1974 أمام نيللي ومحمد ⁠عوض و(هذا أحبه وهذا أريده) عام ​1975 و(المصباح السحري) عام 1977.

وشغل شاكر منصب نقيب الموسيقيين أول مرة عام 2015 ثم فاز بفترة ثانية قبل أن يتقدم باستقالته في يوليو 2022.