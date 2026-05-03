اليونان تتعرض لموجة برد قارس مع تساقط ثلوج وبَرَد

3 مايو 2026 20:09

قال خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إن اليونان تتعرض لموجة برد غير معتادة مع بداية شهر مايو.
وبدلا من أن تشهد البلاد درجات حرارة ربيعية، يتسبب "غزو للهواء البارد"، بحسب ما وصفه تقرير خبراء الأرصاد في ظروف طقس شتوية  في أجزاء كثيرة من البلاد.

وقد سيطرت الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة، ولا سيما في بحر إيجة، حيث بلغت سرعة هبات الرياح 88 كيلومترا في الساعة، على الطقس.
وقالت خبيرة الأرصاد الجوية أناستاسيا تيراسكي، في حديث للإذاعة اليونانية "نشهد أبرد بداية لشهر مايو منذ عقود".

وأفاد مراسلون بتساقط الثلوج على الجبال المحيطة بالعاصمة أثينا، وعلى شبه جزيرة بيلوبونيز، وعلى جزيرة كريت أيضا، إلى جانب تساقط البَرَد على بعض المناطق.

وقد فاجأت درجات الحرارة المنخفضة العديد من السائحين، حيث كانوا يتوقعون طقسا صيفيا مبكرا.

وقال سائح نرويجي، في مقابلة مع التلفزيون اليوناني "الجو أبرد بكثير من بلادنا".

المصدر: د ب أ
