الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
إقبال واسع على «أسبوع إسعاد المتعاملين» في عجمان

4 مايو 2026 10:46

عجمان (وام)
شهدت فعاليات «أسبوع إسعاد المتعاملين»، الذي تنظّمه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تحت شعار «نسمعكم لنسعدكم» في الفترة من 30 أبريل - 3 مايو 2026، إقبالاً وتفاعلاً جماهيرياً كبيرين من مختلف شرائح المجتمع، وسط أجواء عائلية.وعزَّزت الفعاليات تجربة الجمهور من خلال التواصل المباشر مع المتخصّصين وتبادل الآراء معهم، وتهدف الدائرة من خلالها، وعبر منصتها التفاعلية، إلى ترسيخ ثقافة حكومية تقوم على أساس التميز المؤسسي، وبناء جسور اتصال مباشر مع المتعاملين وتلبية تطلعاتهم. وتضمنت فعاليات «أسبوع إسعاد المتعاملين» مجموعة متكاملة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية التي شهدت تفاعلاً واسعاً من جانب الجمهور في بيئة مفتوحة ومرحة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المتعاملين للتعرف على خدمات الدائرة، والاستفادة من الفعاليات الإرشادية والتوعوية التي تقدِّمها، والتفاعل معها والمشاركة فيها. وشهدت الفعاليات تنظيم جلسات لتبادل الآراء مع المتعاملين والاستماع لمقترحاتهم، والعمل على تحويل آراء وملاحظات الجمهور إلى فرص واعدة للتطوير والتميز، بما يتماشى مع تطلعات حكومة عجمان نحو تعزيز جودة العمل الحكومي، وتوفير أفضل الخدمات التي تتمحور حول الإنسان أولاً. وتنظِّم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان فعاليات «أسبوع إسعاد المتعاملين»، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور وتقديم تجربة خدمية مبتكرة في بيئة مفتوحة، وفي إطار حرص الدائرة على تطوير منظومة خدماتها والارتقاء بتجربة المتعاملين، عبر تبنِّي قنوات تواصل أكثر قرباً ومرونة. كما تتيح الدائرة، من خلال هذه الفعاليات، لأفراد المجتمع وروّاد الأعمال، الاستفادة من الخدمات والمبادرات المقدمة، وتؤكد أن هذه المبادرة تمثِّل فرصة تجمع بين الفائدة والمتعة، من خلال ما تقدمه من خدمات مباشرة وتجارب تفاعلية ومسابقات وجوائز متنوعة.

