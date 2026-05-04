راشد الماجد يكرَّم في أبوظبي ويسجِّل إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق

أبوظبي (الاتحاد) في مشهد فني استثنائي يعكس مكانته الراسخة في قلوب جمهوره، وبعد غياب طويل، أحيا الفنان راشد الماجد حفلَين متتاليَين على مسرح «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، الخميس 30 أبريل، والسبت 2 مايو، وسط حضور جماهيري لافت رفع شعار كامل العدد، في ليلتين امتزج فيهما الطرب الأصيل بالحماس الجماهيري، ليؤكد من جديد جماهيريته الواسعة في الإمارات ومختلف أنحاء الخليج والعالم العربي.

24 ألفاً بليلتين استثنائيتين

أعاد راشد الماجد تأكيد حضوره القوي على الساحة الفنية، مقدماً تجربة غنائية متكاملة جمعت بين الأصالة والتجديد، في مشهد فني يعكس شغف الجمهور وارتباطه العميق بأعماله، ويكرِّس مكانته أحد أعمدة الأغنية الخليجية والعربية. وقد جاء تنظيم الحفل الثاني بعد النجاح اللافت الذي حققته الليلة الأولى، والتي شهدت إقبالاً كبيراً ونفاد التذاكر قبل موعدها، وهو ما تكرَّر في الحفل الإضافي، ليصل إجمالي الحضور إلى أكثر من 24 ألف متفرج على مدار الليلتين، في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها راشد الماجد.

وقد شهدت الليلة الثانية تكريم الماجد من قِبل تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للتسويق والفعاليات في «ميرال»، وعمر الدهماني رئيس «مومينتس إيفنت»، تقديراً لكونه أول فنان عربي يحقق هذا النجاح بإحياء حفلَين متتاليَين مكتملَي العدد على مسرح «الاتحاد أرينا».

مسيرة فنية

قدم الماجد في حفلَيه باقة من أجمل أغنياته الشهيرة التي واكبت مسيرته الفنية الحافلة، بينها: «يا ناسينا»، «المسافر راح»، «الغرقان»، «العيون»، «قال الوداع»، «مشكلني»، «ولهان»، و«تنحط على الجرح يبري»، حيث تفاعل الجمهور بشكل لافت وردّد كلمات الأغاني في أجواء مفعمة بالحيوية.

طابع خاص

قدّمت الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو وليد فايد، توزيعات موسيقية متجدِّدة أضفت طابعاً خاصاً على الحفل، وأسهمت في تقديم الأغاني بصورة معاصرة نالت إعجاب الحضور، وعزَّزت من جودة التجربة الفنية.

وأهدى الماجد لجمهوره أغنية «أبوظبي أنت محليها»، معبراً من خلالها عن حبِّه للعاصمة الإماراتية. كما قدّم أغنية «حبكم وسط الحشا» من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في لحظة وجدانية لاقت تفاعلاً واسعاً من الحضور.

محطة خاصة

وأعرب راشد الماجد، عن سعادته الكبيرة بلقاء جمهوره في أبوظبي، مؤكداً أن الحفاوة والتفاعل اللذين حظي بهما خلال الحفلَين يعكسان عمق العلاقة التي تجمعه بجمهوره في الإمارات. وقال: سعادتي لا تُوصف بوجودي بين جمهوري في أبوظبي، هذا الجمهور الغالي الذي دائماً يمنحني الطاقة والدعم. إن هذا التكريم الذي حظيت به خلال الحفل يمثِّل محطة خاصة في مسيرتي، وأعتبره وساماً على صدري، ولولا هذا الجمهور العظيم، ما كنت وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وكل نجاح أحققه هو من محبتهم وثقتهم الكبيرة.

تجارب عالمية

حفل راشد الماجد، يأتي ضمن سلسلة فعاليات تستضيفها «الاتحاد أرينا»، والتي تواصل ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة، عبر استقطاب كبار النجوم وتقديم تجارب فنية عالمية تعكس تنوُّع الذائقة الثقافية في أبوظبي.



