الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

علي أبو ياسين: الفن وسيلة للتعافي

علي أبو ياسين: الفن وسيلة للتعافي
4 مايو 2026 16:15

حسن الورفلي (القاهرة) أكد الكاتب والممثّل والمخرج المسرحي الفلسطيني علي أبو ياسين، أن الفن مادة مهمة للتفريغ النفسي لكل مَن يحتاج إلى الفرح والتنفيس والأمل بعيداً عن الحزن.
وأفاد أبو ياسين، الذي بدأ حياته المهنية عام 1990، بأن الفن ابن البيئة وانعكاس لحالة المواطن، لافتاً إلى أن أعماله، على مدار أكثر من 35 عاماً، تناولت قصص الآباء والأجداد منذ عام 1948.
وأشار إلى حاجة الفن إلى جهاز مستقل لتقديم مختلف القطاعات، لاسيما أنه أصبح أقرب إلى مخاطبة عقول العالم من الأدوات الأخرى، مؤكداً أن المبدعين في فلسطين يقدّمون العديد من الأفلام السينمائية التي تشارك في كبرى المهرجانات، لافتاً إلى أن معالجة شواغل وأزمات المواطن تُعَد أولوية.
وأضاف أن المبدعين الفلسطينيين سيواصلون تقديم الفن والإبداع بلغة يفهمها العالم، مضيفاً: يجب أن يكون لنا دور في كتابة وتأريخ الأحداث للأجيال المقبلة، لأن الصراع بالأساس على الرواية.

أخبار ذات صلة
مبادرات مركز الشيخ محمد بن خالد.. حضور نوعي في المشهد المجتمعي والثقافي بالعين
جمال فتحي: الشارع والناس أساس تجربتي الشعرية
الفن المعاصر
الكتابة الأدبية
الكتابة
الفن
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية الأردنية
علوم الدار
الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز
اليوم 18:07
«الاتحاد للطيران» تستعرض دورها في ربط أبوظبي بالأسواق العالمية
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تستعرض دورها في ربط أبوظبي بالأسواق العالمية خلال «اصنع في الإمارات»
اليوم 17:53
«اقتصادية الشارقة» تطرح رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم
اقتصاد
«اقتصادية الشارقة» تطرح رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم
اليوم 17:49
روته خلال مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية
الأخبار العالمية
الناتو: رسالة ترامب إلى الأوروبيين بشأن الدفاع وصلت
اليوم 17:48
«اقتصادية دبي»: فرص واعدة لنمو الناتج الصناعي في الإمارة
اقتصاد
«اقتصادية دبي»: فرص واعدة لنمو الناتج الصناعي في الإمارة
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©