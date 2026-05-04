علي أبو ياسين: الفن وسيلة للتعافي

حسن الورفلي (القاهرة) أكد الكاتب والممثّل والمخرج المسرحي الفلسطيني علي أبو ياسين، أن الفن مادة مهمة للتفريغ النفسي لكل مَن يحتاج إلى الفرح والتنفيس والأمل بعيداً عن الحزن.

وأفاد أبو ياسين، الذي بدأ حياته المهنية عام 1990، بأن الفن ابن البيئة وانعكاس لحالة المواطن، لافتاً إلى أن أعماله، على مدار أكثر من 35 عاماً، تناولت قصص الآباء والأجداد منذ عام 1948.

وأشار إلى حاجة الفن إلى جهاز مستقل لتقديم مختلف القطاعات، لاسيما أنه أصبح أقرب إلى مخاطبة عقول العالم من الأدوات الأخرى، مؤكداً أن المبدعين في فلسطين يقدّمون العديد من الأفلام السينمائية التي تشارك في كبرى المهرجانات، لافتاً إلى أن معالجة شواغل وأزمات المواطن تُعَد أولوية.

وأضاف أن المبدعين الفلسطينيين سيواصلون تقديم الفن والإبداع بلغة يفهمها العالم، مضيفاً: يجب أن يكون لنا دور في كتابة وتأريخ الأحداث للأجيال المقبلة، لأن الصراع بالأساس على الرواية.