5 تجارب ترفيهية آسرة تجمع العائلة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) يشكِّل اليوم الدولي للأسر، الذي يُصادف 15 مايو من كل عام، فرصةً مثاليةً للابتعاد عن روتين الحياة اليومية، والاستمتاع بأجمل اللحظات مع العائلة.

وتوفِّر أبوظبي جولات ووجهات متنوعة تلبّي اهتمامات أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية، من المغامرات بين أحضان الطبيعة، والمرح والانطلاق في المدن الترفيهية إلى التجارب الثقافية الملهِمة.

1 - الغوص في «سي وورلد» تضم «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، 8 عوالم يتميز كل منها بطابع متفرِّد. وتقدم أكثر من 100 تجربة تفاعلية، تشمل عروضاً حيةً، وألعاباً، ولقاءات مع الأحياء البحرية.

ومن «المحيط اللانهائي» إلى مناطق القطب الشمالي، تصطحب المدينة زوّارها في رحلة غامرة للتعرف على الحياة البحرية المذهلة وألوانها الخلابة.

2 - التجديف في «الجبيل» يدعو متنزه قرم الجبيل، العائلات إلى الاستجمام وصناعة ذكريات لا تُنسى وسط الطبيعة الهادئة، سواء خلال التنزه على امتداد الممرات الخشبية أو التجديف بين أشجار القرم، وقد يحظى الزوّار بفرصة مشاهدة السلاحف وطيور البلشون والغزلان، مع توفر خيارات متعددة من جولات التجديف الصباحية والمسائية.

3 - المنطقة الثقافية في السعديات تُعَد المنطقة الثقافية في السعديات، أحد أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية في العالم، حيث تحتضن متحف زايد الوطني، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، ومنارة السعديات. ويتعرف زوّارها على قصة دولة الإمارات وشعبها وإرثها العريق، والقصص الإنسانية المشتركة بين الثقافات والحضارات، وتاريخ الحياة وتطوّرها على كوكب الأرض، وروائع الفنون، والابتكارات التي ترسم ملامح المستقبل.

4 - مغامرات في «ياس الترفيهية» تُعتبر جزيرة ياس، وجهة عائلية متكاملة، إذ تضم مجموعة من أبرز المدن الترفيهية، بينها «عالم وارنر براذرز»، «عالم فيراري»، و«ياس ووتروورلد».

وتُقدم «عالم فيراري» باقة متنوعة من الألعاب، والأفعوانيات، ومعالم الجذب العائلية وأجهزة المحاكاة المتطورة والعروض الحية والاحتفالات الموسمية، فيما تصطحب «عالم وارنر براذرز» زوّارها إلى عوالم الخيال وشخصيات الرسوم المتحركة المحبوبة.

وتخوض العائلات مغامرات مليئة بالمرح في «ياس ووتروورلد»، مدينة الألعاب المائية الرائدة والمتفرِّدة في المنطقة، والمستوحاة من تراث الغوص لصيد اللؤلؤ.

5 - رحلة سفاري تجمع رحلات السفاري، بين روح المغامرة والاكتشاف الثقافي وسط الصحراء، حيث تتضمن عادةً قيادة السيارات على الكثبان الرملية وركوب الإبل، يليها عشاء تقليدي في مخيّم بدوي وسط أجواء أصيلة، وقد تشمل أيضاً عروضاً ترفيهيةً تُضفي على التجربة طابعاً مميزاً.