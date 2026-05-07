حسين فهمي.. «العريس»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهى حسين فهمي، من تصوير مشاهده في فيلم «العريس»، يشاركه البطولة عمرو عبد الجليل، وسوسن بدر، تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح. ويجسِّد في الفيلم شخصية كوميدية تدور حول مشكلات الأزواج بعد منتصف العمر، ويتناول تعقيدات العلاقات برؤية إنسانية وطابع اجتماعي ساخر.

وخاض حسين فهمي، تجربة وثائقية بعنوان The Story I Found In China، وهو عمل ينتمي إلى نمط الـDocudrama الذي يمزج بين التوثيق والدراما، حيث يصطحب المشاهد في رحلة تمتد 17 يوماً داخل عدد من المدن الصينية الكبرى، متناولاً حكايات واقعية عن التحولات الاجتماعية والحياة اليومية.

ويجسِّد خلال العمل شخصية «رحالة عجوز نبيل»، يجوب المدن بخبرة السنوات، حاملاً ملامح الحكمة والتأمل في مواجهة قسوة الطريق والصحراء، في سرد بصري يربط بين التجربة الإنسانية والفضاء الجغرافي.

وعلى صعيد الدراما، انتهى حسين فهمي، من تصوير دوره في مسلسل «عودة البارون»، يشارك في بطولته خالد سليم، وميس حمدان، تأليف وإخراج سامر خضر، ويجسِّد فيه شخصية رجل الأعمال «عزام الرشيدي» الذي يعود إلى وطنه بعد غياب 30 عاماً ليعيد فتح فندقه المهمل، في إطار تشويقي يعتمد على أسرار الماضي وتأثيرها على الحاضر.

كما ينتظر حسين فهمي عرض مسلسل «السر»، يشارك في بطولته نضال الشافعي، ومايا نصري، تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي حول محامية تكتشف سراً خطيراً يتعلق برجل أعمال يرتبط بها، لتدخل معه في صراع تتداخل فيه السلطة والنفوذ ومحاولات السيطرة.