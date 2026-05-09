سلافة معمار تخوض صراعات «تحت الأرض»

محمد قناوي (القاهرة)

تواصل الممثلة سلافة معمار، تصوير مسلسل «تحت الأرض - جرد حساب»، الذي يُعَد الجزء الثاني من مسلسل «تحت الأرض»، ويشارك في بطولته سامر المصري، جوان خضر، عبد الهادي الصباغ، فايز قزق، كارمن لبس، رامز الأسود، وساشا دحدوح، تأليف بسام جنيد، ومصطفى شرف، وإخراج مضر إبراهيم.

وعن دورها في العمل، قالت: أجسِّد دور «آسيا خانم»، وهي شخصية محورية ومؤثّرة في مسار الأحداث، حيث تدخل في مواجهة درامية حادة مع بطل العمل «مروان»، الذي يؤديه سامر المصري، ضمن صراع تتشابك فيه الأبعاد النفسية والعائلية، لتصبح الشخصية نقطة تحوّل رئيسة في بنية السرد الدرامي.

وأضافت: كان من المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني الماضي، لكن الشركة المنتجة قررت تأجيله، رغبةً في منح صنّاع العمل الوقت الكافي لتقديمه بأفضل صورة ممكنة، بما يتماشى مع تطلعات المشاهدين ويعزِّز من جودة العمل على المستويَين الفني والبصري.

وأشارت سلافة إلى أن «تحت الأرض - جرد حساب» يُعَد من الأعمال الدرامية المهمة، حيث تدور أحداثه في فترة تاريخية بارزة في سوريا، وهي فترة الحكم العثماني في بداية القرن العشرين، موضحة أن العمل ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية التشويقية، حيث يسلِّط الضوء على صراعات النفوذ والتجارة داخل «الخان»، وهو السوق المركزي الذي يشكِّل مسرحاً رئيساً للأحداث.

وأفادت أن الجزء الأول من العمل تناول صراعاً محتدماً بين عائلات التجار، وعلى رأسها عائلة «الصافي»، التي احتكرت تجارة التبغ وفرضت هيمنتها على السوق، قبل أن يظهر منافس جديد يشعل فتيل المواجهة. أما الجزء الثاني، فيتجه إلى توسيع رقعة الصراع داخل السوق، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية مع النفوذ الاجتماعي، مع إبراز أدوار جديدة لعائلات مؤثِّرة، مثل «محمود بيك»، وسط استمرار الصراع الخفي بين القوى التي تدير السوق من وراء الستار.

وعلى الصعيد الشخصي، كشفت سلافة معمار، عن جوانب إنسانية عميقة، مؤكدة ارتباطها الوثيق بسوريا على الرغم من التحديات، واعتزازها بعلاقاتها داخل الوسط الفني، لاسيما مع باسل خياط، وقصي خولي، اللذين تعتبرهما بمثابة إخوة وأصدقاء عمر. كما تحدّثت عن الضغوط الكبيرة التي ترافق النجومية، معترفة بأنها مرهقة وقد تدفعها أحياناً للتفكير في الاعتزال، لكنها شدَّدت في الوقت نفسه على أهمية الدراسة الأكاديمية في صقل الموهبة الفنية، ورفضت النظرة السطحية إلى مهنة التمثيل.