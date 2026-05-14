كيت أميرة ويلز تصنع المعكرونة في إيطاليا

15 مايو 2026 00:53

بارما (رويترز) 
تعلمت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، الخميس، طريقة صنع المعكرونة خلال زيارة قامت ​بها إلى تجمع سكني يقع على سفح تل في ما يعرف بوادي الطعام في شمال إيطاليا، وهو ⁠منطقة مشهورة عالمياً بمنتجات مثل جبنة بارميجيانو ريجيانو.
وتزور ​كيت، زوجة الأمير وليام، ولي عهد بريطانيا، ​إيطاليا ‌في إطار عملها بمجال تنمية ⁠الطفولة، ​وهو موضوع رئيس في عملها العام.

ورحب المئات بالأميرة، الأربعاء في ريجيو إيميليا، وهي مدينة معروفة عالميا بنهجها في التعليم ‌في مرحلة الطفولة المبكرة.
وصباح الخميس، زارت ‌الأميرة روضة أطفال محلية ومركز ريميدا الذي يتم فيه إعادة استخدام أشياء كأدوات لتعليم ​الأطفال، بدلاً من التخلص منها. وفي وقت الغداء، جربت الأميرة صنع المعكرونة الطازجة في مزرعة "أل فينيتو"، الواقعة بين ريجيو إيميليا وبارما.

وتحت إشراف الشيف إيفان لامبريدي، ‌تعلمت كيت، كيفية تحضير التورتيلي، ​وهي نوع من المعكرونة المحشوة الشائعة في المنطقة، وعادة ما تُحشى بما يعرف بالريكوتا، وهو مصل الحليب، والأعشاب، ​وإن كانت هناك تشكيلات أخرى ‌تشمل ⁠السبانخ ‌واليقطين والخرشوف.
وذكر مسؤولون أن ‌الأميرة ستلتقي قبل عودتها إلى المملكة المتحدة بعائلات من عدة ⁠أجيال، لتتعلم كيف تنتقل الرعاية والإبداع والترابط عبر ​التقاليد اليومية، مثل الطبخ.
في العام الماضي، اعترفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالمطبخ الإيطالي باعتباره "تراثاً ثقافياً غير مادي"، تقديراً للممارسات التي تتعلق بالطهي التي توارثتها ​الأجيال.

