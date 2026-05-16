«استديو الصُنَّاع» يبدعون في رسم «دبي للدراجات»

«استديو الصُنَّاع» يبدعون في رسم «دبي للدراجات»
16 مايو 2026 16:56

دبي (الاتحاد)
نظّم فريق مبادرة «استديو الصُنَّاع»، مرسماً للأطفال المشاركين في الفعاليات الرياضية لشرطة دبي، أظهروا خلالها قدرات عالية على الإبداع في رسم وتلوين فرق شرطة دبي للدراجات. 
وأكدت الفنانة التشكيلية المهندسة موزة السبوسي، مُديرة مبادرة «استوديو الصُنَّاع»، أن فعالية المرسم تأتي ضمن الفعاليات المتنوعة التي تنظمها للأطفال، وتستهدف من خلالها توفير تجربة فنية تفاعلية لهم، مشيرة إلى أن المبادرة وفرت للأطفال لوحات مطبوعة مستوحاة من فريق شرطة دبي للدراجات، أتاحت لهم فرصة التلوين والتعبير الإبداعي، والاحتفاظ بها كتذكار.

وذكرت أن الفعالية تأتي أيضاً ضمن مبادرة «مجموعة الذكريات الشرطية» التي يطوّرها «استديو الصُنَّاع»، والتي تضم أعمالاً فنية مستوحاة من مختلف التخصصات الشرطية، وتنفَّذ على أقمشة مُستدامة مُعاد تدويرها من الزي العسكري، بهدف إعادة توظيف المواد بأسلوب إبداعي يعزّز مفاهيم الاستدامة والهوية المؤسسية.
وتابعت «تهدف مبادرة (مجموعة الذكريات الشرطية) إلى ربط الأطفال بالهوية الشرطية بأسلوب فني وتفاعلي، يُسهم في ترسيخ القيم المجتمعية وتعزيز التواصل الإيجابي مع أفراد المجتمع، من خلال أنشطة تجمع بين الفن والاستدامة والرسائل التوعوية ضمن قالب مُبتكر».

