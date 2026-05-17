إعلان الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية في «كان السينمائي»

أبوظبي (الاتحاد)

أقام مركز السينما العربية ACC حفل توزيع جوائز النقاد للأفلام العربية في نسختها العاشرة، وذلك في احتفالية خاصة بمدينة كان الفرنسية، والتي أقيمت على هامش سوق الفيلم بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 79. وشهد الحفل تكريم نُخبة من أفضل الإنتاجات المستقلة في العالم العربي خلال العام الماضي.

وقال علاء كركوتي، وماهر دياب، الشريكان المؤسِّسان لمركز السينما العربية: بينما نحتفل بالذكرى العاشرة لجوائز النقاد للأفلام العربية، تظل مهمتنا ثابتة ومستمرة، وهي تسليط الضوء على أفضل الأفلام والمواهب العربية ومساعدتها في الحصول على التقدير الدولي الذي تستحقه. وأضافا: تم اختيار الفائزين هذا العام من قِبل لجنة تحكيم غير مسبوقة ضمّت 307 نقاد سينمائيين من أنحاء العالم، ما يعكس تميز هذه الأفلام والمواهب الفذّة التي تقف وراءها، والتي تُضاهي ببراعتها أعلى المعايير الدولية في صناعة الأفلام والإبداع.

وشهدت النسخة العاشرة من الحفل تكريم عدد من الشخصيات البارزة التي كان لها تأثير استثنائي في دعم وتطوير صناعة السينما والترفيه في المنطقة، حيث مُنحت جائزة Game Changer لـ Vincenzo Bugno، تقديراً لدوره المؤثِّر في دعم السينما العربية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، بينما ذهبت جائزة Personality of the Year إلى Hussein Fahmy، احتفاءً بمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته المستمرة في دعم السينما العربية.

واختيرت الجوائز من قِبل لجنة تحكيم قياسية تضم نقاداً من 75 دولة، شاهدوا الأفلام عبر منصة Festival Scope الشريكة للمركز. وتشمل الجوائز 10 فئات تكرّم التميز في الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، بالإضافة إلى المواهب المتميزة في التمثيل، الإخراج، التصوير، الموسيقى، السيناريو، والمونتاج.

وجاءت قائمة الفائزين بالجوائز على الشكل الآتي: أفضل فيلم روائي طويل: «كان ياما كان في غزة» لطرزان، وعرب ناصر. أفضل سيناريو: آن ماري جاسر، عن «فلسطين 36». أفضل مخرج: شيرين دعيبس، عن «اللي باقي منك». أفضل ممثلة: ديبورا كريستيل ناني، عن «سماء بلا أرض». أفضل ممثل: أدهم شكر، عن «المستعمرة». أفضل موسيقى: سعاد بشناق، عن «يونان». أفضل مونتاج: أمیر فخر الدين، عن «يونان». أفضل تصوير سينمائي: هيلين لوفار، عن «فلسطين 36». أفضل فيلم وثائقي: «أسود على ضفاف دجلة» لزرادشت أحمد. أفضل فيلم قصير: «أنا سعيد لأنك ميت الآن» لتوفيق برهوم.