الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

كامي ريتا من النيبال يتسلق إيفرست للمرة 32

كامي ريتا من النيبال يتسلق إيفرست للمرة 32
17 مايو 2026 13:50

تسلّق كامي ريتا شيربا، أحد مرشدي تسلُّق الجبال المعروفين باسم الشيربا في نيبال، جبل ​إيفرست للمرة 32 اليوم الأحد 17 مايو، مُحطِّماً الرقم القياسي الذي سجّله هو نفسه العام الماضي. ووصل كامي ريتا، (56 عاماً) إلى ⁠قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8.849 متراً، وهي أعلى قمة ​في العالم، في أثناء مهمة لإرشاد متسلقين في ​رحلة ‌نظّمتها «14 بيك إكسبيديشن».
وهنّأت ⁠وزارة ​السياحة النيبالية المرشد على تحقيق ما وصفته «إنجازاً تاريخياً» ومساهماته في الترويج للسياحة الجبلية. وذكرت الوزارة في بيان أن كامي ريتا، وصل إلى ‌القمة في الساعة 10:12 صباحاً (4:27 بتوقيت جرينتش) اليوم ‌الأحد، مضيفةً أن امرأة من مرشدي الشيربا أيضاً تُدعى لاكبا، (52 عاماً) صعدت إلى القمة للمرة ​11، وهو رقم قياسي بالنسبة لوصول النساء إلى القمة.
وُلد كامي ريتا، في قرية ثام بإقليم سولوكومبو، مسقط رأس تنزينج نورجاي، الذي ‌كان أول من تسلق جبل إيفرست عام 1953، مع النيوزيلندي السير ​إدموند هيلاري.
وصعد كامي ريتا، القمة للمرة الأولى عام 1994 وكرّر هذا الإنجاز سنوياً باستثناء الأعوام: 2014 ‌و2015 ⁠و2020، عندما ‌أُغلقت الرحلات الاستكشافية إلى ‌إيفرست لأسباب مختلفة، وسجَّل الوصول إلى القمة مرتين في بعض الأعوام. وتسلّق أكثر ⁠من 8 آلاف شخص جبل إيفرست، وكثير ​منهم عدة مرات، منذ أن تسلقها نورجاي وهيلاري، لأول مرة.
وبالنسبة للمتسلقين من غير الشيربا، يحمل الرقم القياسي المرشد البريطاني كينتون كول، الذي حقق هذا الإنجاز 19 مرة، يليه المتسلقان الأميركيان ديف ​هان، وجاريت ماديسون، بتسجيل 15 مرة ​لكل منهما.

المصدر: رويترز
النيبال
إيفرست
آخر الأخبار
"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لهلال "ذو الحجة"
علوم الدار
"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لهلال شهر "ذو الحجة" من سماء أبوظبي
اليوم 10:31
من السعودية إلى مصر «لا نصر ولا زمالك».. «الحلم» يتحوّل إلى «كابوس»
الرياضة
من السعودية إلى مصر «لا نصر ولا زمالك».. «الحلم» يتحوّل إلى «كابوس»
اليوم 15:08
تامر عاشور يُحيي حفلاً في أبوظبي
الترفيه
تامر عاشور يُحيي حفلاً في أبوظبي
اليوم 15:05
تكريم 90 فائزاً في مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم
علوم الدار
تكريم 90 فائزاً في مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم
اليوم 14:56
نهيان بن مبارك يشهد إطلاق كتاب "Tenacity" حول صمود الإمارات في مواجهة التحديات
علوم الدار
نهيان بن مبارك يشهد إطلاق كتاب "Tenacity" حول صمود الإمارات في مواجهة التحديات
اليوم 14:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©