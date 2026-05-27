المخرج أليخاندرو غونزاليس ينضم إلى «نخبة المثقفين»

أصبح أليخاندرو غونزاليس إيناريتو، الحائز جائزة أوسكار، أول مخرج سينمائي مكسيكي ينضم إلى هيئة Colegio Nacional المكسيكية المرموقة التي تضم نخبة المثقفين في البلاد.أخرج غونزاليس إيناريتو (62 عاماً) الحائز 5 جوائز أوسكار، أفلاماً لاقت نجاحاً واسعاً، بينها «ذي ريفنينت» بطولة ليوناردو دي كابريو، و«بيردمان». ومنذ تأسيسها في العام 1943، جمعت Colegio Nacional أكثر من 100 مثقف من كتّاب وعلماء، بينهم عدد من حائزي جوائز نوبل. وقال إيناريتو: باختياركم لي، لم تكرّموا عملي الشخصي فحسب، بل قدّرتم مهنة عريقة وتقاليد فنية راسخة. وأضاف: المكسيك تتمتع بقوة بصرية، لأن ثقافتنا لطالما استخدمت الصور كوسيلة للشرح.