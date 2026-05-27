الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
10 رياضات جديدة من «صيف أبوظبي والعين الرياضي»

27 مايو 2026 16:29

أبوظبي (وام)
تستعد فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي» و«صيف العين الرياضي» للعودة مجدداً خلال يونيو المقبل، عبر النسختين الخامسة والرابعة على التوالي، في مركزَي أدنيك أبوظبي والعين، ضمن أكبر الفعاليات الرياضية الصيفية، التي تحتضنها الصالات المغلقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتنظّم مجموعة «أدنيك»، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة «أدنوك»، النسخة الخامسة من «صيف أبوظبي الرياضي 2026» خلال الفترة من 6 يونيو إلى 23 أغسطس، فيما يستضيف مركز أدنيك العين النسخة الرابعة من «صيف العين الرياضي» في الفترة من 10 يونيو إلى 19 أغسطس.

تأتي الفعاليتان دعماً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانة أبوظبي والعين وجهتَين رائدتَين للرياضة والصحة وأنماط الحياة النشطة على مدار العام، عبر توفير مرافق رياضية عالمية مكيّفة بالكامل تستهدف مختلف فئات المجتمع. وتشهد نسخة العام الجاري إضافة 10 رياضات جديدة تشمل الرياضات الإلكترونية، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزَّز، والجودو، والملاكمة، والمواي تاي، والجوجيتسو، وكرة اليد، والبيكل بول، والدراجات الهوائية، إلى جانب توسيع مرافق عدد من الرياضات الجماهيرية، مثل كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، والجري، والريشة الطائرة، والكرة الطائرة، والتنس، وكرة الطاولة، والكريكيت، والشطرنج، واللياقة البدنية، ومسارات التحدي والعقبات. وتتضمن الفعاليات بطولات تنافسية، وبرامج تدريبية وورش عمل متخصِّصة، ومناطق للياقة البدنية، ومساحات مخصَّصة للأسر والعائلات، ومخيمات للأطفال، إضافة إلى «قرية المجتمع» التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة النشاط البدني والحياة الصحية، انسجاماً مع مبادرة «عام الأسرة» في دولة الإمارات.

وتشمل الأجندة أيضاً فعاليات مجتمعية متنوعة، بينها اليوم العالمي لليوغا، ويوم المرأة الإماراتية، واليوم العالمي للشطرنج، ويوم كبار المواطنين، إلى جانب إطلاق مناطق جديدة تُعنى بالصحة والتعليم والأنشطة المجتمعية، وأنشطة ثقافية وتراثية تحتفي بالهوية الوطنية وقيَمها المجتمعية الأصيلة.

