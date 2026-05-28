منى زكي تعود إلى الدراما بـ«طالع نازل»

محمد قناوي (القاهرة)

بعد غياب دام 3 سنوات منذ تقديمها «تحت الوصاية» عام 2023، تعود منى زكي، إلى الدراما التلفزيونية عبر مسلسل «طالع نازل»، يشاركها البطولة محمد شاهين، مريم الخشت، ميمي جمال، وإنجي قاسم، تأليف سماء عبد الخالق، وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة، ويتألف من 10 حلقات.

ويقدم العمل تجربة مختلفة مليئة بالتفاصيل الإنسانية والنفسية، ويتناول عالماً نادراً ما ناقشته الدراما العربية بهذا الشكل، وهو كواليس إدارة أعمال الفنانين، وما يحدث خلفها من صراعات. وقالت منى: أجسِّد شخصية سيدة أعمال قوية تمتلك شركة كبيرة لإدارة أعمال الفنانين، وتعيش حياة تخفي العديد من التناقضات والأزمات الإنسانية. وأشارت إلى أن ما جذبها للعمل، اعتماده على الدراما النفسية بعيداً عن الأساليب التقليدية.

وتنتظر منى زكي، عرض فيلم «الجواهرجي»، الذي يجمعها مجدداً بمحمد هنيدي، بعد أكثر من 20 عاماً على تعاونهما، ويشاركهما البطولة لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، وباسم سمرة، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

كما تعاقدت منى زكي، على بطولة فيلم «رزق الهبل»، الذي يجمعها بالمخرجة كاملة أبو ذكري، بعد 19 عاماً من نجاح فيلمهما «عن العشق والهوى»، تأليف جورج عزمي، وإنتاج شاهيناز العقاد. وكشفت عن خوضها تجربة الإنتاج للمرة الأولى، عبر الفيلم القصير Alone، مؤكدة أنها كانت ترغب منذ فترة في دخول عالم صناعة السينما من زاوية مختلفة.

وأشارت إلى أن الفيلم، الذي يحمل توقيع الكاتبة والمخرجة منى داود، تدور أحداثه حول سيدة مسنّة تعاني مرض الخَرف، وتحاول إنكار حالتها والتعايش معها.